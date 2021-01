Kierowcy powinni zapoznać się ze zmianami w organizacji ruchu, mamy także czasowe zmiany w komunikacji miejskiej.

Całkowicie zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Mieszka I i Mickiewicza. Nadal zamknięty dla ruchu będzie również odcinek ul. Mieszka I od Borowskiego do Mickiewicza.

Ulica Krasińskiego stanie się drogą bez przejazdu od strony Mieszka I, dlatego zostanie wprowadzony na niej ruch dwukierunkowy i wystąpią ograniczenia w parkowaniu pojazdów po jednej stronie. Na odcinku ok. 100 metrów ulicy Mieszka I, od Roosevelta do budynku sądu, możliwy będzie ruch dwukierunkowy. Tędy będzie można dojechać do sądu i przychodni oraz podwórka, bez możliwości dojazdu do ul. Mickiewicza i Krasińskiego. Tam droga będzie ślepa.