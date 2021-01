Skład naprawdę wąski, rzucająca Kelsey Mitchell i rozgrywająca Nika Barić przez cały czas w grze, a i pewnie Jelena Dubljević „wykręciłaby” dzisiaj przeciwko gorzowiankom 40 minut, gdyby nie jej piąty faul pod koniec czwartej kwarty. Choć u rywalek kilka dużych indywidualności, to chyba znamy odpowiedź, czemu tej ekipie nie wiedzie się w lidze w Turcji. Jeszcze jednego, porządnego ogniwa brakuje.

W fazie grupowej EuroCup, w „bańce” w Brnie, Elazig Il Ozel Idare ma już jednak dwa zwycięstwa i pewny awans do rywalizacji pucharowej.

Dubljević (nr 37). Reprezentantka Czarnogóry ma już prawie 34 lata, ale wciąż patrzy się na nią z przyjemnością. Koszykarka kompletna, dająca zespołowi o wiele więcej niż punkty. Przeciwko nam zdobyła 25 „oczek”, do tego dołożyła 6 asyst i 5 zbiórek. Wielokrotnie była przy piłce, a popełniła tylko jedną stratę.

To nie był jednostronny mecz, przez dwie kwarty to my pokazywaliśmy się z bardzo dobrej strony, prowadząc nawet różnicą 8 pkt. Duża w tym zasługa środkowej Megan Gustafson, która rzuciła 26 pkt, do tego dołożyła 13 zbiórek. Ciut więcej dokładności i mieliśmy szansę nawet na coś więcej, bo parę razy nasze zawodniczki pomyliły się spod samego kosza.

Zamordował gorzowskie marzenia początek trzeciej kwarty. Najlepszy fragment zespołu tureckiego w obronie, do tego cały czas szukanie swoich egzekutorów na dobrej pozycji, jak trzeba także na dystansie (bardzo dobre 11/26 za 3 pkt). To wszystko przychodzi łatwiej, gdy cała piątka zawodniczek grozi rzutem. Rywalki zdobyły 13 pkt z rzędu. Zbudowały przewagę, której już nie oddały. - Tak doświadczone zawodniczki, koszykarskie indywidualności, wiedzą jak to się robi - przyznał trener Dariusz Maciejewski.

Wciąż jest szansa na awans

W drugim, czwartkowym meczu w grupie D, KP Brno (Czechy) przegrało z MBA Moskwa (Rosja) 72:78. To oznacza, że mimo dwóch porażek, gorzowskie koszykarki wciąż zachowały szansę na drugie miejsce i awans do fazy pucharowej. Stanie się tak jeśli gospodynie w piątek przegrają z drużyną z Turcji, a my ogramy Rosjanki różnicą minimum 5 pkt.

INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW - ELAZIG IL OZEL IDARE 76:88

KWARTY: 24:21, 21:22, 14:26, 17:19.

INVESTINTHEWEST: Gustafson 26, Walker-Kimbrough 16 (3x3), Green 13, Christowa 12, Dźwigalska 2 oraz Kaczmarczyk 4 (1), Owczarzak 3 (1).

ELAZIG: Dubljević 25 (1x3), Mitchell 24 (4), Cannon 19 (1), Barić 10 (2), Takmaz 10 (3) oraz Ozelci, Cirak.

TERMINARZ I WYNIKI W GRUPIE D EUROCUP:

wtorek, 19 stycznia

INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW - KP Brno (Czechy) 70:72

Elazig Il Ozel Idare (Turcja) - MBA Moskwa (Rosja) 85:74

czwartek, 21 stycznia

INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW - Elazig Il Ozel Idare (Turcja) 76:88

KP Brno (Czechy) - MBA Moskwa (Rosja) 72:78

piątek, 22 stycznia

godz. 15 INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW - MBA Moskwa (Rosja)

godz. 18 KP Brno (Czechy) - Elazig Il Ozel Idare (Turcja)

1. Elazig Il Ozel Idare 2 4 173:150

2. MBA Moskwa 2 3 152:157

3. KP Brno 2 3 144:148

4. INVESTINTHEWEST ENEA 2 2 146:160

Do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.