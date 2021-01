Trener Polaków Patryk Rombel był zawiedziony, że w ten zespół nikt nie wierzy. W pierwszej rundzie nasi piłkarze ręczni pokonali Tunezję i Brazylię oraz minimalnie przegrali z faworyzowaną Hiszpanią. Wręcz zmusili telewizję, aby od drugiej rundy pokazywała ich mecze. Wcześniej można je było na żywo zobaczyć w internecie, na kanale YouTube - IHF Competitions.

31 stycznia Michał Olejniczak, wychowanek UKS Miś Gorzów, obecnie zawodnik Vive Kielce, skończy dopiero 20 lat, a jak już wielokrotnie wspominaliśmy, jest istotnym ogniwem tej rosnącej w siłę kadry.

Egipt, Kair. 21.01.2021. Mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych: Polska - Urugwaj 30:16 Fot. Petr David Josek / AP

- Olbrzymia satysfakcja, że przeszliśmy pierwszą rundę i gramy dalej, a do tego zabraliśmy ze sobą dwa punkty, po wygranej z Brazylią - opowiadał Michał Olejniczak. - Udowodniliśmy przede wszystkim sobie, że potrafimy bronić, a tam wszystko, co dobre się zaczyna. Przez wszystkie wcześniejsze lata grałem na lewym rozegraniu, gdzie zadanie było proste: najazd i bramka. W reprezentacji Polski i w drużynie Vive Kielce jest inaczej, bo środkowy rozgrywający ma inne zadania. Uczę się zmiany tempa, wyhamowania, spokoju. Wiem, że w pewnych momentach nie jest z tym za dobrze, ale pracuję nad tym. Dotarliśmy jako drużyna na tak wielką imprezę, mamy już dwa zwycięstwa. Pokazaliśmy, że nie będziemy nikogo się bać, tylko mamy zamiar walczyć. Teraz bezapelacyjnie trzeba pokonać Urugwaj, a co wydarzy się dalej, to zobaczymy. Węgry i Niemcy są przecież topowymi zespołami. Każdy mecz zaczyna się jednak od stanu zero do zera.

Wygrana z Urugwajem była obowiązkowa i spokojnie daliśmy sobie radę, zwyciężyliśmy 30:16 po lepszej drugiej części spotkania. Nie był to wielki występ Polaków. Olejniczak wspominał też o zmęczeniu, mikrourazach. Ewidentnie dziś chcieliśmy oszczędzić siły, aby faktycznie za chwilę spróbować się postawić potentatom w naszej grupie, poszukać swojej szansy na ćwierćfinał mistrzostw świata.

Gorzowianin zagrał przeciwko Urugwajowi nieco ponad 19 minut, zdobył jednego gola. Miał przechwyt w obronie, kilka udanych akcji w ataku. Razem z nim z niecierpliwością czekamy na kolejne występy tej reprezentacji.

W innych, czwartkowych spotkaniach w naszej grupie, Węgry pokonały Brazylię 29:23, a Hiszpania wygrała z Niemcami 32:28.

W sobotę, 23 stycznia, o godz. 18 Polacy zmierzą się z Węgrami, a w poniedziałek, 25 stycznia, o godz. 20.30 z Niemcami.

TABELA GRUPY PIERWSZEJ W DRUGIEJ RUNDZIE MŚ:

1. Węgry 3 6 102:69

2. Hiszpania 3 5 88:83

3. POLSKA 3 4 89:66

4. Niemcy 3 2 99:75

5. Brazylia 3 1 75:91

6. Urugwaj 3 0 48:117

Z każdej z czterech grup po dwa najlepsze zespoły awansują do ćwierćfinałów.