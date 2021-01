Aktualnymi obostrzeniami są zainteresowani również żużlowi kadrowicze, bo z nowym trenerem seniorskiej reprezentacji Polski mają się spotkać 1 lutego.

Stalowcy wcześniej regularnie wyjeżdżali całą drużyną w góry, choć indywidualnie wybierali inne kierunki. Dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik od dawna szuka ciepła zimą, gdzie w słońcu można pobiegać, pojeździć na rowerze czy motocrossie.

Za trzy tygodnie gorzowianie chcą obrać kierunek na Teneryfę. - Obóz ma potrwać osiem dni, od 14 do 21 lutego - powiedział trener Stali Stanisław Chomski. - Rozmawiamy z zawodnikami i ogólnie to oni wskazali taki kierunek. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zmienić otoczenie i wyjechać za granicę. Przede wszystkim szukamy komfortowych warunków do treningu.