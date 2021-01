W kończącej się perspektywie, w woj. lubuskim funkcjonowały dwa duże ZIT-y, oparte na partnerstwach w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych: gorzowski i zielonogórski. Mieliśmy też trzy mniejsze porozumienia: żarsko-żagańskie, nowosolskie i skwierzyńsko-międzyrzeckie.

W nowej perspektywie partnerstwa będą dodatkowo premiowane. – Partnerstwa to lepsze rozwiązanie niż wybieranie projektów przez ekspertów. To samorządowcy wiedzą najlepiej, co w gminach powinno być realizowane – mówiła Elżbieta Polak, lubuska marszałek.