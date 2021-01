Oba zespoły, przed wyjściem na boisko, znały już wynik pierwszego, wtorkowego meczu w grupie B. Porażka Tunezji z Hiszpanią 30:36 (14:17) wyeliminowała wicemistrzów Afryki z turnieju. Oznaczało to, że ekipy Polski i Brazylii miały już zapewniony awans. Kwestią do rozstrzygnięcia było to, z którego dokona się to miejsca w tabeli i z jakim dorobkiem punktowym zespoły awansują dalej.

- Podchodziliśmy do tego meczu z dużym respektem, bo Polska na ostatnich, dużych imprezach przegrywała z Brazylią, to naprawdę mocny rywal - mówił po wygranym spotkaniu, szczęśliwy trener naszej kadry piłkarzy ręcznych Patryk Rombel. - Jestem dumny z mojego zespołu. Każdy kto wychodził na boisko robił swoje, a jaki był tego efekt, widać po wyniku. Mam nadzieję, że ten poziom utrzymamy w następnej rundzie.