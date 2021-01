Trwają przygotowania do 29. finału WOŚP. Miasto Gorzów jest jednym z głównych partnerów fundacji podczas organizacji orkiestrowego grania. W tym roku orkiestra zagra w innej formie, inny jest też termin grania. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w ostatnią niedzielę stycznia.

Dzisiaj liderzy WOŚP: Marta Ciećwierz, Paulina Prucnal, Paweł Anioł i Paweł Podkański, odwiedzili sztab główny w Warszawie i odebrali ostatnie instrukcje w sprawie przygotowania 29. finału.

Jedno się nie zmienia: 31 stycznia na pewno spotkamy wolontariuszy z puszkami. Na ulicach Gorzowa będzie ich ok. 400, od wczesnych godzin porannych do godz. 20.

W Gorzowie zagrają dwa sztaby - przy Klubie u Szefa oraz przy Szkole Podstawowej nr 2. Orkiestrowe granie wspierają również wolontariusze z „gastronomika”, I liceum, harcerze z SP 20 i młodzież z Kłodawy. Ci wolontariusze są powiązani z Klubem u Szefa.

REKLAMA

Ze względu na ograniczenia nie będzie w tym roku tradycyjnej sceny WOŚP. Miejskie Centrum Kultury wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przeniosą działania artystyczne do sieci.

Na miejskim kanale YouTube, w ramach orkiestrowego studia, „na żywo” będzie można oglądać rozmowy z gośćmi, zobaczyć najciekawsze gorzowskie gadżety wystawione na licytację oraz posłuchać muzyki lokalnych artystów i nie tylko.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Poparzeni Kawą Trzy. Start o godz. 16. Relacja online potrwa do godz. 19, by o godz. 20 wszyscy mieli szansę obejrzeć „światełko do nieba”, czyli pokaz fajerwerków, na żywo.

REKLAMA

„Finał z głową” - takie jest hasło tegorocznej przewodniej zbiórki. Orkiestra będzie zbierać pieniądze na zakup sprzętu na szpitalne oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.