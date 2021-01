- Jestem wdzięczny za czas spędzony w Olimpii, świetnie czułem się w Sulęcinie - powiedział Naliwajko na pożegnanie. - Postanowiłem wykorzystać okazję, jaka się przede mną pojawiła i w tym miejscu dziękuję bardzo całemu sztabowi oraz kolegom z drużyny za wsparcie i zrozumienie. Żałuję, że nie dane nam było zagrać meczów ligowych przed żywiołowymi, żółto-niebieskimi kibicami, których wsparcie czułem na każdym kroku. Dalej będę mocno trzymał kciuki i kibicował Olimpii Sulęcin.

W Nysie Naliwajko ma zastąpić doświadczonego Zbigniewa Bartmana, który rozwiązał kontrakt z beniaminkiem PlusLigi z końcem roku. Stal aktualnie zajmuje w ekstraklasie 13. miejsce na 14 drużyn, ale zdołała już uzbierać 16 pkt i nie ma wielkich strat do wyprzedzających ją zespołów.

W Nysie ma wypełnić wakat na pozycji przyjmującego. Dał się poznać ekipie z Nysy w poprzednich sezonach, gdzie grał przeciwko Stali na pierwszoligowym poziomie.

- Maciej został zakontraktowany do zespołu Stali, by pomóc w osiągnięciu naszego celu, czyli utrzymaniu się w PlusLidze. Zostaje z nami do końca sezonu - powiedział Marek Majka, prezes klubu z Nysy. - To zawodnik ze sporym doświadczeniem pierwszoligowym, będzie już w naszym składzie na mecz z Treflem Gdańsk. Potrzebowaliśmy czwartego przyjmującego, aby mieć spokój w przypadku nieoczekiwanej kontuzji któregoś z naszych zawodników na tej pozycji, a także z potrzeby jak najlepszego przygotowywania się i profesjonalnego treningu do ostatnich ośmiu spotkań fazy zasadniczej. Myślę, że dla Maćka to będzie także okazja do zaprezentowania się w PlusLidze. Wszyscy na tym skorzystamy.

REKLAMA

Zespół Olimpii, już bez Naliwajki, w sobotę, 23 stycznia zagra kolejny mecz ligowy. W swojej hali zmierzy się z KPS Siedlce.

AKTUALNA TABELA TAURON 1. LIGI

1. BBTS Bielsko-Biała 17 48 51:14

2. LUK Politechnika Lublin 17 43 45:12

3. Visła Bydgoszcz 16 39 46:19

4. Gwardia Wrocław 17 33 39:25

5. Norwid Częstochowa 17 32 37:27

6. KPS Siedlce 17 28 34:29

7. Avia Świdnik 17 27 33:31

8. Mickiewicz Kluczbork 16 26 32:29

9. OLIMPIA SULĘCIN 17 21 25:34

10. Zaksa Strzelce Opolskie 17 20 27:36

11. AZS AGH Kraków 17 19 28:39

12. Lechia Tomaszów Maz. 17 16 28:43

13. Krispol Września 17 13 21:43

14. BAS Białystok 18 11 20:50

15. MCKiS Jaworzno 17 5 14:49

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.