Coś pozytywnego o grze siatkarzy Olimpii można właściwie napisać, wspominając część trzeciego seta. Wtedy wreszcie nie daliśmy odrzucić się od siatki, sami nieźle serwowaliśmy i mieliśmy atuty w ataku. Prowadziliśmy nawet 14:9. Niestety reszta tej partii wyglądała jak cały mecz. Wszystko, co złe, zaczynało się od kiepskiego przyjęcia zagrywek przez sulęcinian.

- Nie da się wiele ugrać na tym poziomie, atakując ciągle z wysokich piłek - przyznał trener Olimpii Tomasz Kowalski. - To był jeden z gorszych naszych występów w tym sezonie. Trzeba wziąć się w garść i poprawiać się w kolejnych spotkaniach.

Atakujący Olimpii Bogdan Jurant, choć pojawił się na boisku dopiero w drugim secie, zdołał zdobyć 8 pkt. O dwa więcej miał na swoim koncie Maciej Kordysz. Niezłą zmianę dał również rozgrywający Jan Tomczak. Zostaje też w pamięci, że na częstochowski zespół nasi siatkarze nie znaleźli w tym sezonie żadnego sposobu.

W sobotę, 23 stycznia, drużyna Olimpii zmierzy się w swojej hali z KPS-em Siedlce. W pierwszej rundzie na wyjeździe przegraliśmy 0:3.

NORWID CZĘSTOCHOWA - OLIMPIA SULĘCIN 3:0

SETY: 25:17, 25:20, 25:20.

OLIMPIA: Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Kordysz, Siwczyk, Turek, Sas (libero) oraz Paszkowski, Tomczak, Jurant, Rymarski.

WYNIKI Z 18. KOLEJKI:

Norwid Częstochowa - OLIMPIA SULĘCIN 3:0, LUK Politechnika Lublin - MCKiS Jaworzno 3:1, Visła Bydgoszcz - Krispol Września 3:0, Avia Świdnik - BBTS Bielsko-Biała 2:3, BAS Białystok - Lechia Tomaszów Maz. 0:3, KPS Siedlce - Gwardia Wrocław 3:2, AZS AGH Kraków - Zaksa Strzelce Opolskie 0:3.

1. BBTS Bielsko-Biała 17 48 51:14

2. LUK Politechnika Lublin 17 43 45:12

3. Visła Bydgoszcz 16 39 46:19

4. Gwardia Wrocław 17 33 39:25

5. Norwid Częstochowa 17 32 37:27

6. KPS Siedlce 17 28 34:29

7. Avia Świdnik 17 27 33:31

8. Mickiewicz Kluczbork 16 26 32:29

9. OLIMPIA SULĘCIN 17 21 25:34

10. Zaksa Strzelce Opolskie 17 20 27:36

11. AZS AGH Kraków 17 19 28:39

12. Lechia Tomaszów Maz. 17 16 28:43

13. Krispol Września 17 13 21:43

14. BAS Białystok 18 11 20:50

15. MCKiS Jaworzno 17 5 14:49

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.