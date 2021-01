W ostatni wtorek w Polkowicach nasz zespół stracił 90 pkt i przegrał, bo sam zdobył „tylko” 86 pkt. Dzisiaj koszykarki Zagłębia rzuciły w Gorzowie aż 89 pkt. Wciąż jednak pozostają z jedynie czterema zwycięstwami na koncie, nadal nie wygrały żadnego pojedynku z rywalkami z czołowej szóstki EBLK.

„Zagłębie to drużyna oddająca najwięcej rzutów w ekstraklasie. Sosnowiczanki nie myślą o budowaniu skomplikowanych akcji. Jest pozycja? To próbujemy trafić. Z pewnością beniaminek nieco urozmaicił rozgrywki koszykarskiej, kobiecej elity, ale na czołówkę ligi jest za słaby” - pisaliśmy po grudniowym występie gorzowianek w Sosnowcu, gdzie w szóstkę zwyciężyliśmy 90:78. Powyższe zdania dalej są jak najbardziej aktualne.

Zagłębie ma najlepszą snajperkę EBLK Sydney Wallace (średnio 24 pkt), która równocześnie oddaje zdecydowanie najwięcej rzutów w każdym ze spotkań. Ona i Jessica January są w czołówce ligi w przechwytach. Nie ma w tej ekipie jakościowej głębi składu, choć beniaminek jak umie, stara się wspierać swoje liderki i dzięki temu daje w poszczególnych meczach niezłą rozrywkę. Na końcu cały czas jednak górą są faworytki.

Sobota, 16 stycznia 2021 r. Energa Basket Liga Kobiet: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 100:89 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Dlaczego zatem sosnowiczanki były dzisiaj na prowadzeniu jeszcze w czwartej kwarcie, a nasze koszykarki największą przewagę uzyskały dopiero na sam koniec? Gorzowianki nie grały wielkich zawodów, dlatego ciągle im czegoś brakowało, aby na stałe przejąć pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku.

REKLAMA

Rozdały jednak 29 asyst, były stroną dominującą i seryjnie punktującą, gdy wykorzystywały swoje przewagi pod koszami. Megan Gustafson do okazałego dorobku punktowego dołożyła 9 zbiórek, a Cheridene Green aż 15. Wreszcie w kluczowym momencie, jeszcze raz z punktami włączyła się Shatori Walker-Kimbrough. Jest naprawdę groźnym strzelcem, to jej największa, koszykarska umiejętność, co pokazywała w WNBA i w dwóch z czterech dotychczas rozegranych meczów w Polsce. To ona od stanu 88:87, trójką rozpoczęła serię gospodyń 12:0, zamykającą emocje w tym pojedynku.

Od wtorku gorzowskie koszykarki zaczynają w „bańce” w Brnie (Czechy) rywalizację w fazie grupowej EuroCup.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 100:89

REKLAMA

KWARTY: 23:24, 22:16, 23:27, 32:22.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Walker-Kimbrough 29 (6x3), Christowa 22 (2), Gustafson 21, Kaczmarczyk 10, Owczarzak 1 oraz Green 16, Dźwigalska 1, Matkowska.

ZAGŁĘBIE: Wallace 22 (4x3), Jarosz 16, January 14 (1), Jasnowska 14 (4), Vucković 4 oraz Stasiuk 13 (1), Wojtala 3 (1), Czyżewska 3, Jasiulewicz.

WYNIKI Z 16. KOLEJKI:

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - Zagłębie Sosnowiec 100:89, CCC Polkowice - GTK Gdynia 72:23, VBW Arka Gdynia - Energa Toruń 94:57, Politechnika Gdańska - Pszczółka AZS UMCS Lublin 70:77.

1. VBW Arka Gdynia 14 28 1290:899

2. CCC Polkowice 13 25 1146:787

3. Pszczółka AZS UMCS Lublin 13 22 1030:944

4. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 13 22 1063:942

5. Basket 25 Bydgoszcz 12 21 940:847

6. Enea AZS Poznań 13 19 945:932

7. Politechnika Gdańska 14 19 1054:1098

8. Zagłębie Sosnowiec 14 18 1120:1148

9. Energa Toruń 15 17 757:1305

10. Ślęza Wrocław 12 16 885:871

11. GTK Gdynia 15 15 858:1315

Po zakończeniu sezonu zasadniczego osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.