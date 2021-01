Żadna z polskich stacji telewizyjnych nie zdecydowała się kupić praw do mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Nieoficjalnie słyszeliśmy, że francuska firma Lagarder żądała za prawa do całego turnieju półtora miliona euro albo pół miliona euro tylko za mecze Polaków.

Na szczęście nie jest tak, że nie mamy możliwości śledzenia postępów naszej narodowej drużyny. IHF na czas mistrzostw świata odblokowała bowiem również na Polskę swój kanał na YouTubie (IHF – Competitions). Tam transmitowane są wszystkie spotkania.

Mecz otwarcia nie był dla biało-czerwonego zespołu spacerkiem. Przegrywaliśmy z Tunezję już 5:9. Najważniejsze jest jednak zwycięstwo w pierwszym starciu grupowym, a te Polacy dość spokojnie zapewnili sobie po przerwie.

W pierwszej połowie zagrał gorzowianin Michał Olejniczak, tradycyjnie już na środku rozegrania, również w obronie. Ostatecznie spędził na boisku 20 minut i 11 sekund, strzelił jednego gola. Na pewno nie zawiódł. Aż 11 bramek rzucił skrzydłowy Arkadiusz Moryto, kolega Olejniczaka z Vive. Ściskamy kciuki za kolejne udane występy Polaków i Michała w meczach z Hiszpanią (niedziela, 17 stycznia, godz. 20.30) oraz Brazylią (wtorek, 19 stycznia, godz. 20.30).

Grali także nasi grupowi rywale. Faworyzowani Hiszpanie zremisowali z Brazylią 29:29.

AKTUALNA TABELA GRUPY B:

1. Polska 1 2 30:28

2. Brazylia 1 1 29:29

3. Hiszpania 1 1 29:29

4. Tunezja 1 0 28:30

Przygotowujący się do rundy rewanżowej w pierwszej lidze piłkarze ręczni Stali Gorzów, którzy walczą w tym sezonie o awans do Ligi Centralnej, rozegrali drugi sparing w okresie przygotowawczym. Pokonali drugoligowy Zew w Świebodzinie 34:31, do przerwy prowadzili gospodarze 18:16.

Do ligi wracamy w sobotę, 30 stycznia. Wtedy o godz. 18 żółto-niebiescy zagrają z Grunwaldem w Poznaniu. W pierwszej rundzie w swojej hali zwyciężyliśmy poznaniaków 33:27.

AKTUALNA TABELA GRUPY B PIERWSZEJ LIGI PIŁKARZY RĘCZNYCH:

1. Siódemka Miedź Legnica 10 26 311:234

2. Śląsk Wrocław 10 24 286:238

3. Ostrovia Ostrów Wlkp. 10 21 274:242

4. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 10 21 322:272

5. Grunwald Poznań 10 19 251:236

6. Bór Oborniki Śląskie 10 17 271:284

7. UKS Kąty Wrocławskie 10 11 213:231

8. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 10 257:290

9. Olimp Grodków 10 7 237:288

10. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 10 6 258:311

11. Real Astromal Leszno 10 3 207:261

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów pierwszej ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą pierwszą ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.