Od 16 stycznia do 28 lutego pracownicy gorzowskiego urzędu miasta będą roznosić decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości oraz rolnego w 2021 r.

Kontakt z pracownikami roznoszącymi decyzje będzie ograniczony jedynie do odbioru wydrukowanej informacji. Wszelkie wątpliwości co do treści decyzji będą wyjaśniane telefonicznie (95 7355 503 lub 622) lub mailowo (wpo@um.gorzow.pl).

Z powodu pandemii, kontakt pracowników doręczających decyzje z mieszkańcami będzie przebiegać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pracownicy będą przestrzegali obowiązujących zasad, takich jak zakrywanie ust i nosa, bezpieczny odstęp, dezynfekcja rąk i długopisów.