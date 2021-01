Po rundzie jesiennej gorzowski beniaminek zajmuje w trzeciej grupie 16. miejsce. Jest w strefie spadkowej, ale przy dobrej postawie na wiosnę spokojnie może awansować na bezpieczną pozycję. Warciarze do tej pory strzelili tylko 18 bramek, najmniej w całej lidze. Rosły Robert Hirsz (191 cm wzrostu) jest jednym z tych, którzy mają to zmienić. Roszad kadrowych w naszej drużynie nie ma być zbyt wiele, ale za to same jakościowe.

Fot. Facebook.com/Warta Gorzów

- Plan jest jasny. Jestem tu, aby pomóc Warcie w utrzymaniu w trzeciej lidze - powiedział Hirsz. - Musimy ostro ruszyć od pierwszego meczu rundy rewanżowej. Pokazać, że jak najbardziej należy nam się miejsce na tym poziomie. Znam trzecioligowe realia. Myślę, że będę dla gorzowskiej drużyny sporą wartością dodaną.