Tym razem nie będą to autobusy elektryczne czy hybrydy, ale diesle. Spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin. Sześć nowych pojazdów marki MAN miasto bierze w leasing.

– Te autobusy są dokładnie pod potrzeby miasta – powiedział Roman Maksymiak, prezes gorzowskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji, który dzisiaj podpisał umowę leasingową. – To pojazdy średniej pojemności, dwunastometrowe. Są wyposażone we wszystkie najnowocześniejsze elementy bezpieczeństwa i wygodnej komunikacji. Na przykład będą miały na pokładzie defibrylatory, które w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców będą możliwe do użycia. Polityka miasta zmierza do tego, aby przekonywać gorzowian do częstego korzystania z komunikacji miejskiej. Odnowa parku komunikacyjnego w ostatnich latach bardzo przyspieszyła, dotyczy to zarówno tramwajów, jak i autobusów. Wchodzimy do grona niewielu miast w Polsce, które stają się awangardą w zakresie komunikacji miejskiej.