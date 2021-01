Siatkówka stała się pasją i życiem Andrzeja Stanulewicza od najmłodszych lat. Najpierw jako zawodnika, potem trenera. Łączył pracę w siatkarskiej „siedemnastce” w Gorzowie z prowadzeniem drużyn ligowych.

„Kiedy Andrzej Stanulewicz trafił do Międzyrzecza, a było to jesienią 2006 r., wówczas nasz zespół znajdował się na ostatnim miejscu w drugoligowej tabeli. W ciągu kilkunastu tygodni trener dokonał niebywałego wyczynu, tzn. wyciągnął zespół z dna i awansował z nim do pierwszej ligi! W kolejnym sezonie spokojnie utrzymał drużynę na zapleczu ekstraklasy, a także poprowadził ją do udziału w play-off i czwartej lokaty. Dziękujemy trenerze za wszystko co dla nas zrobiłeś!” – tak wspominają zmarłego szkoleniowca w Międzyrzeczu.