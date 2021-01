Nie udało się zatem naszemu beniaminkowi zacząć rundy rewanżowej tak samo perfekcyjnie jak otworzyli rozgrywki po awansie do pierwszej ligi. Kilka miesięcy temu pokonali Zaksę Strzelce Opolskie 3:1 i wygrali w Krakowie 3:0, kasując komplet 6 pkt. Na początku stycznia zwyciężyli w Strzelcach Opolskich 3:0, ale z krakowianami zagrali jedynie za punkt.

Musimy jednak brać pod uwagę, że dzisiaj AZS AGH to ekipa zupełnie innej klasy niż na początku sezonu. Siatkarze z Krakowa ostatnio przegrywają bardzo rzadko, dlatego: - Szanujemy i ten punkt, bo każda zdobycz jest ważna - powiedział trener Olimpii Tomasz Kowalski. - Każdy set był bardzo zacięty, ciut więcej atutów w końcówkach mieli jednak przeciwnicy.

Słowa sulęcińskiego szkoleniowca potwierdza od razu pierwszy set, gdzie gospodarze wygrali na przewagi. Byliśmy stroną dyktującą warunki jeszcze w trzeciej partii. Goniliśmy rywali w tie-breaku. Prowadząc 9:8, wydawało się, że mamy dużą szansę na zabranie dwóch dużych punktów meczowych. Wtedy jednak kilkoma bardzo dobrymi zagraniami na zagrywce, w obronie i ataku popisał się Karol Dębski, MVP tego spotkania, który łącznie zdobył 25 pkt. AZS AGH wygrał w piątym secie 15:11.

Dla Olimpii Maciej Kordysz i Maciej Naliwajko zdobyli po 16 pkt, Dawid Siwczyk i Łukasz Zimoń - po 15, a Grzegorz Turek - 12. Zostajemy na dziewiątym miejscu w tabeli, tracąc dystans do czołowej ósemki. Z drugiej strony mamy już dość sporą przewagę nad strefą spadkową.

REKLAMA

W sobotę, 16 stycznia, zespół z Sulęcina zagra na wyjeździe z Norwidem Częstochowa.

OLIMPIA SULĘCIN - AZS AGH KRAKÓW 2:3

SETY: 26:24, 22:25, 25:20, 22:25, 11:15.

REKLAMA

OLIMPIA: Zimoń, Maluchnik, Kordysz, Siwczyk, Turek, Naliwajko, Sas (libero) oraz Paszkowski, Jurant, Tomczak.

WYNIKI Z 17. KOLEJKI:

OLIMPIA SULĘCIN - AZS AGH Kraków 2:3, Zaksa Strzelce Opolskie - Mickiewicz Kluczbork 3:2, Gwardia Wrocław - Norwid Częstochowa 3:0, KPS Siedlce - Lechia Tomaszów Maz. 3:0, BBTS Bielsko-Biała - BAS Białystok 3:1, Krispol Września - Avia Świdnik 1:3, MCKiS Jaworzno - Visła Bydgoszcz 1:3.

1. BBTS Bielsko-Biała 16 46 48:12

2. LUK Politechnika Lublin 15 39 40:8

3. Visła Bydgoszcz 14 34 40:17

4. Gwardia Wrocław 16 32 37:22

5. Norwid Częstochowa 16 29 34:27

6. KPS Siedlce 16 26 31:27

7. Mickiewicz Kluczbork 16 26 32:29

8. Avia Świdnik 16 26 31:28

9. OLIMPIA SULĘCIN 16 21 25:31

10. AZS AGH Kraków 16 19 28:36

11. Zaksa Strzelce Opolskie 16 17 24:36

12. Lechia Tomaszów Maz. 16 13 25:43

13. Krispol Września 16 13 21:40

14. BAS Białystok 17 11 20:47

15. MCKiS Jaworzno 16 5 13:46

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.