W czasie pandemii koronawirusa, udało się zorganizować Galę Mistrzów Sportu, ale tym razem nie było balu. Każdy ze sportowców, słynną już poranną jajecznicę, która była serwowana po całonocnej zabawie, będzie musiał zrobić sobie sam.

86. plebiscyt „PS” zwyciężył piłkarz nożny Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski i zawodnik Bayernu Monachium ma za sobą wyjątkowe miesiące. Pierwszy raz w historii wygrał Ligę Mistrzów, a w połowie grudnia został wybrany najlepszym piłkarzem świata, gdzie zdystansował takie futbolowe sławy jak Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Robert Lewandowski i Iga Świąek screen Polsat

Drugie miejsce dla polskiej, wielkiej nadziei tenisa. Iga Świątek 31 maja skończy dopiero 20 lat, a w 2020 r. już wygrała bez straty seta French Open.

Trzecią pozycję zajął wielki skoczek narciarski Kamil Stoch, zwycięzca ostatniego Turnieju Czterech Skoczni. Przed żużlowcem Stali Gorzów znalazł się jeszcze w plebiscycie „PS” za 2020 rok, kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

Bartosz Zmarzlik, który 12 kwietnia skończy 26 lat, został nominowany do plebiscytu piąty rok z rzędu. W 2016 r. został trzecim żużlowcem świata i na początku 2017 r., wśród najlepszych sportowców Polski znalazł się na ósmej pozycji. Rok później nie przebił się do czołowej dziesiątki, był trzynasty. 24 miesiące temu, jako drugi zawodnik cyklu Grand Prix, głosami kibiców z całego kraju zawędrował na szóste miejsce. Wreszcie rok temu, jako mistrz świata seniorów po raz pierwszy, wygrał. Wyprzedził Roberta Lewandowskiego.

- Piąte miejsce to też dla mnie wielka radość - powiedział Zmarzlik dziś w czasie gali. - Bardzo podobały mi się słowa zdobywczyni Superczempiona Justyny Kowalczyk, że odebrała jeszcze jednego „chłopka”. To też jest mój kolejny „chłopek”. Za kilka godzin jak wrócę do domu, zajmie ważne miejsce w mojej kolekcji trofeów. Przy okazji tego wyróżnienia dziękuję rodzinie, sponsorom. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili. I kibicom za głosy. Znaczy, że się podobało. Walczę dalej, ścigam następne, wielkie cele.

Zmarzlik z narzeczoną Sandrą Grochowską w marcu spodziewają się dziecka. Kto wie, czy w rodzinie nie pojawi się Bartek junior, bo takie imię dla chłopca też jest rozważane.

W tym trudnym czasie, pandemicznych miesiącach, pełnych wielu przykrych przeżyć i przeciwności dla tysięcy osób, ważne słowa wypowiedział dzisiaj Krzysztof Cegielski, wychowanek gorzowskiego żużla, obecnie ekspert telewizyjny, pracujący również z żużlowcami, który wręczał statuetkę Zmarzlikowi: - Apeluję, aby w czasie pandemii pamiętać o sporcie amatorskim, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczyna i startuje wiele dużych karier. Po sobie wiem jak brakuje mi choćby pływania w basenie. Nie ma takiej możliwości, choć bezpieczniej się czułem, sam na torze w basenie, niż ostatnio w kolejce po skrzydełka na rosół.

WYNIKI 86. PLEBISCYTU:

1. Robert Lewandowski (piłka nożna)

2. Iga Świątek (tenis)

3. Kamil Stoch (skoki narciarskie)

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe)

5. Bartosz Zmarzlik (żużel)

6. Natalia Maliszewska (short-track)

7. Jan Błachowicz (MMA)

8. Wilfredo Leon (siatkówka)

9. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

10. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

