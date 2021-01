Od dzisiaj gorzowskie koszykarki mają na swoim koncie w fazie zasadniczej trzy porażki, z tego dwa razy przegrały z lubelskim zespołem. Porażka z AZS UMCS na naszym boisku to była ogromna wpadka, bo w listopadzie polegliśmy aż 59:81. Zapamiętaliśmy 32 pkt 23-letniej Amerykanki Morgan Bertsch. Dziś jedna z lubelskich liderek była mniej skuteczna, choć trzeba zauważyć, że trafiała w kluczowych momentach spotkania.

Rewanż to było zupełnie inne starcie, momentami dramatyczne, gdzie mieliśmy swoje piłki meczowe. Niestety ich nie wykorzystaliśmy.

25-letnia O’Neill została najlepszą zawodniczką pierwszego tygodnia 2021 r. w Energa Basket Lidze Kobiet i w spotkaniu przeciwko gorzowiankom pokazywała, że jest w formie, zdobyła 22 pkt. Pomagała gospodyniom utrzymywać je na nieznacznym prowadzeniu przez prawie cały mecz.

W pierwszym styczniowym pojedynku nasze koszykarki wygrały w końcówce z Politechniką w Gdańsku 78:72, wtedy były na prowadzeniu jedynie przez 4 minuty. W Lublinie prowadziły tylko przez półtorej minuty! Mimo to jeszcze przed ostatnią akcją spotkania mieliśmy nadzieję, że rewanż się uda.

Kosza na 76:77 zdobyła Walker-Kimbrough, a po chwili zmusiliśmy rywalki do wielkiego błędu, straty pod ich koszem. Piłkę złapała Katarzyna Dźwigalska. Gorzowska kapitan z autu podała do Bułgarki Borisławy Christowej, która z bliska trafiła, choć łatwo nie było, bo stała tyłem do kosza. Niestety mecz zamknęła skuteczna akcja wspomnianej już wyżej O’Neill.

Czego zabrakło? Na pewno lepszej gry naszych zagranicznych wysokich - Megan Gustafson i Cheridene Green. Żadnego punktu tym razem nie dała gorzowska nowa podstawowa rozgrywająca Dominika Owczarzak (0/3 z gry, 7 asyst, 4 straty). Walker-Kimbrough miała też szansę przeprowadzić akcję z wyżyn WNBA na koniec czwartej kwarty, gdzie mieliśmy piłkę, ale też tego nie zrobiła. Pozytywne, że na dzisiaj na pewno nie jesteśmy gorsi od Lublina, choć bilans bezpośrednich starć na to nie wskazuje.

- Ten mecz mógł się skończyć w obie strony, jednak szczęście uśmiechnęło się dla nas - przyznał trener AZS UMCS Krzysztof Szewczyk. Wskazał też, dzięki czemu jego drużyna zasłużyła na minimalny sukces. - Za zbiórki ofensywne i ponowienia akcji, z których dawaliśmy bezcenne punkty. Wygraliśmy ofensywną deskę aż 16:9, tego przed meczem z Gorzowem zupełnie się nie spodziewałem i za tę walkę gratuluję dziewczynom.

We wtorek, 12 stycznia gorzowskie koszykarki czeka wyjazd do wiceliderek z Polkowic, które do tej pory przegrały tylko jeden mecz. Ostatnio z niepokonaną Arką w Gdyni 85:100. Będziemy odrabiać zaległości z 11. kolejki.

PSZCZÓŁKA AZS UMCS LUBLIN - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW PO DOGR. 79:78

KWARTY: 21:15, 18:18, 14:17, 15:18. DOGRYWKA: 11:10.

AZS UMCS: O’Neill 22 (4x3), Bertsch 20 (2), Fassina 19 (1), Milazzo 8, Pavel 3 oraz Sklepowicz 5 (1) Poboży 2, Kośla, Niedźwiedzka.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Walker-Kimbrough 29 (2x3), Christowa 19 (1), Gustafson 10, Kaczmarczyk 2, Owczarzak oraz Green 11, Szott-Hejmej 7 (1), Dźwigalska.

WYNIKI Z 15. KOLEJKI:

Pszczółka AZS UMCS Lublin - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW po dogr. 79:78, Energa Toruń - Basket 25 Bydgoszcz 63:85, GTK Gdynia - Ślęza Wrocław 59:109, Zagłębie Sosnowiec - VBW Arka Gdynia 78:85, Enea AZS Poznań - Politechnika Gdańska 68:55.

1. VBW Arka Gdynia 13 26 1196:842

2. CCC Polkowice 11 21 984:678

3. Basket 25 Bydgoszcz 12 21 940:847

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 12 20 953:874

5. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 11 19 877:763

6. Enea AZS Poznań 13 19 945:932

7. Politechnika Gdańska 13 18 984:1021

8. Zagłębie Sosnowiec 13 17 1031:1048

9. Ślęza Wrocław 12 16 885:871

10. Energa Toruń 14 16 700:1211

11. GTK Gdynia 14 14 835:1243

Po zakończeniu sezonu zasadniczego osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.