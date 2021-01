- To właśnie Górczyn jest gorzowskim osiedlem, na którym miejsca w przedszkolach są na wagę złota. Zależało nam na tym, by właśnie w tym rejonie powstały te dwa nowe oddziały - powiedziała Renata Pliżga, dyrektor wydziału edukacji urzędu miasta.

Nowe oddziały to efekt projektu „Przedszkolaki na Górczynie”, którego celem jest zwiększenie liczby dzieci z Gorzowa objętych edukacją przedszkolną. Wartość projektu to ponad 950 tys. zł. Ponad 808 tys. zł to dofinansowanie unijne, a ponad 142 tys. zł to wkład własny miasta.