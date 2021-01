Wychowanek Misia Gorzów Michał Olejniczak, obecnie zawodnik Vive Kielce, który 31 stycznia skończy 20 lat, w meczu z Turcją zaczynał pierwszą i drugą połowę na środku rozegrania, a także w obronie. Łącznie zagrał ok. 25 minut, zdobył dwie bramki. Popisał się paroma asystami, miał też słabszy fragment po przerwie, ze stratami. Wysłał jednego z przeciwników na ławkę kar. Ogóle przyzwoity występ jak całej polskiej drużyny, która dość pewnie wygrała. Widzieliśmy, że trener Patryk Rombel już regularnie stawia na Olejniczaka.

Przez pandemię koronawirusa również eliminacje do ME 2022 na Węgrzech i Słowacji stanęły na głowie. Dwa mecze z Turcją Polacy rozgrywają tuż przed wyjazdem na mistrzostwa świata w Egipcie. Mundial piłkarzy ręcznych startuje 13 stycznia. Z drugiej strony, po miesiącach bez spotkań o stawkę, takie granie Biało-Czerwonym tylko pomaga w zgraniu i podnoszeniu poziomu. Celem minimum na mistrzostwa świata jest wyjście z grupy.

Rewanż z Turcją w sobotę, 9 stycznia, w Płocku. Początek meczu o godz. 20, transmisja w TVP Sport.

AKTUALNA TABELA GRUPY 5:

1. Słowenia 1 2 34:23

2. POLSKA 1 2 29:24

3. Holandia 2 2 50:60

4. Turcja 2 0 50:56

Piłkarze ręczni Stali Gorzów wracają do treningów

Rozgrywki w pierwszej lidze zostaną wznowione za trzy tygodnie. - Właśnie wracamy do pracy po świątecznej przerwie. Mamy zaplanowane dwa sparingi. Cieszę się, że w najbliższą sobotę zaprosił nas do siebie superligowiec, Chrobry Głogów. Dalej zagramy jeszcze z kimś z drugiej ligi - mówił Oskar Serpina, grający trener żółto-niebieskich.

W lidze stalowców 30 stycznia od razu czeka mocne otwarcie, bo mecz z Grunwaldem w Poznaniu, który jest w tabeli tuż za nami i z piątej pozycji nie ma co marzyć o awansie. Ten pojedynek może być kluczowy, rzutujący na całą rundę.

- Wtedy w ogóle zacznie się dla nas gorący okres, bo to już będzie ten czas, w którym musimy skutecznie powalczyć o Ligę Centralną na boisku, ale i zacząć się do niej intensywnie przygotowywać. Zawodnicy wiedzą, o co grają, bardzo chcą sprowadzić na stałe jeszcze fajniejszą piłkę ręczną do Gorzowa. Liczę, że za kilka miesięcy tak będzie - powiedział Łukasz Bartnik, dyrektor sekcji piłki ręcznej w Stali.

AKTUALNA TABELA GRUPY B PIERWSZEJ LIGI PIŁKARZY RĘCZNYCH:

1. Siódemka Miedź Legnica 10 26 311:234

2. Śląsk Wrocław 10 24 286:238

3. Ostrovia Ostrów Wlkp. 10 21 274:242

4. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 10 21 322:272

5. Grunwald Poznań 10 19 251:236

6. Bór Oborniki Śląskie 10 17 271:284

7. UKS Kąty Wrocławskie 10 11 213:231

8. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 10 257:290

9. Olimp Grodków 10 7 237:288

10. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 10 6 258:311

11. Real Astromal Leszno 10 3 207:261

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów pierwszej ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą pierwszą ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.