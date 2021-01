Inna sprawa, czy te dodatkowe mecze po sezonie zasadniczym w ogóle się odbędą, wszak cały czas walczymy z przeciwnikami, ale i z pandemią koronawirusa. Optymistyczne, że do końca roku udało się pierwszoligowcom nadrobić wszystkie straty. Żyjemy nadzieją, że teraz rozgrywki będą się już toczyły wcześniej założonym rytmem.

Beniaminek z Sulęcina pod koniec września otworzył sezon 2020/21 wygraną u siebie z Zaksą Strzelce Opolskie 3:1 i wykrzyczał: my tu pasujemy. Dalej, również przez przymusową, koronawirusową przerwę, z formą było różnie, ale generalnie nie spotkał naszych siatkarzy żaden dramat, a ostatnio trener Tomasz Kowalski mógł odważnie powiedzieć: - W styczniową serię spotkań wchodzimy z optymizmem, bo uważam, że jesteśmy w formie, do tego dopisuje zdrowie. Oby tak dalej. Przed nami naprawdę istotne mecze, w których z pewnością powalczymy o zwycięstwa.

W rewanżu w Strzelcach Opolskich byliśmy po prostu doskonali. Nie były potrzebne żadne zmiany w składzie. Dominacja w pierwszym i drugim secie. Zaksa zaczęła kąsać siatkarzy Olimpii w trzeciej partii, ale tu wytrzymaliśmy zaciętą końcówkę nerwowo i też rozstrzygnęliśmy ją na naszą korzyść, zamykając to spotkanie wynikiem 3:0. - To ostatnio jest nasz atut, nie pękamy w decydujących momentach poszczególnych setów. Jest forma, a więc i jest pewność siebie - dodał trener Kowalski.

MVP pojedynku został wybrany nasz libero Maciej Sas. Atakujący Grzegorz Turek zdobył 13 pkt, środkowy Dawid Siwczyk - 10, a przyjmujący Maciej Kordysz - 9.

W sobotę, 9 stycznia w Sulęcinie dojdzie do bardzo ciekawego starcia Olimpii z AZS AGH Kraków. W pierwszej rundzie nasi siatkarze wygrali w Krakowie 3:0. Obecnie jednak krakowianie to zespół, który regularnie wygrywa. Dzisiaj sąsiedzi Sulęcina w tabeli pokonali Gwardię Wrocław, a więc rywali z czołówki zaplecza PlusLigi, 3:1.

ZAKSA STRZELCE OPOLSKIE - OLIMPIA SULĘCIN 0:3

SETY: 16:25, 16:25, 23:25

OLIMPIA: Kordysz, Siwczyk, Turek, Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Sas (libero).

OSTATNIE MECZE W TAURONIE 1. LIDZE:

Zaksa Strzelce Opolskie - OLIMPIA SULĘCIN 0:3, BAS Białystok - Krispol Września 3:2, KPS Siedlce - BBTS Bielsko-Biała 0:3, AZS AGH Kraków - Gwardia Wrocław 3:1, Mickiewicz Kluczbork - LUK Politechnika Lublin 3:1, Avia Świdnik - MCKiS Jaworzno 3:1.

1. BBTS Bielsko-Biała 15 43 45:11

2. LUK Politechnika Lublin 15 39 40:8

3. Visła Bydgoszcz 13 31 37:16

4. Gwardia Wrocław 15 29 34:22

5. Norwid Częstochowa 14 27 31:22

6. Mickiewicz Kluczbork 15 25 30:26

7. KPS Siedlce 15 23 28:27

8. Avia Świdnik 15 23 28:27

9. OLIMPIA SULĘCIN 15 20 23:28

10. AZS AGH Kraków 15 17 25:34

11. Zaksa Strzelce Opolskie 15 15 21:34

12. Krispol Września 15 13 20:37

13. Lechia Tomaszów Maz. 14 12 23:37

14. BAS Białystok 16 11 19:44

15. MCKiS Jaworzno 15 5 12:43

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.