Szelong w rundzie jesiennej występował w zespole z Kutna, który także rywalizuje na trzecioligowym poziomie jako beniaminek, w pierwszej grupie. Aktualnie zajmuje 10. miejsce na aż 22 drużyny (26 pkt w 18 meczach).

25-letni wychowanek MOSiR-u Jastrzębie-Zdrój zagrał w 11 pełnych spotkaniach, wpuścił 20 bramek, a bilans Kutna w tych meczach to pięć zwycięstw i sześć porażek. Żadnego remisu.

Wcześniej Szelong przez półtora roku był w kadrze GKS-u 1962 Jastrzębie i wtedy rozegrał trzy pojedynki na drugoligowym poziomie.

W Warcie nowy bramkarz ma zastąpić Jakuba Kosiorka i mamy nadzieję, że też stanie się ostoją gorzowskiej drużyny, bo mocny punkt na tej newralgicznej pozycji jest nam po prostu niezbędny. Kosiorek jesienią bronił we wszystkich meczach w trzeciej lidze. Nasz zespół skończył pierwszą rundę w strefie spadkowej, ale utrzymanie cały czas jest bardzo realne.

Warciarze wrócą do treningów 7 stycznia. Oprócz pozyskanego już bramkarza chcą wzmocnić się jeszcze co najmniej trzema zawodnikami. - Rozmawiamy i spróbujemy postawić tylko na takich nowych graczy, którzy mają duże, co najmniej trzecioligowe, doświadczenie, aby pomóc Warcie w spokojnym utrzymaniu na wiosnę - powiedział Zbigniew Pakuła, prezes gorzowskiego trzecioligowca. - Liczę, że do połowy tego miesiąca kadra naszej drużyny będzie już praktycznie gotowa.

Warta Gorzów po rundzie jesiennej na 16. miejscu. "To wszystko jest wiosną zdecydowanie do odrobienia"

Rewanże w "gorzowskiej" grupie trzeciej ligi mają się rozpocząć w sobotę, 6 marca. Wtedy warciarze mają w terminarzu spotkanie w roli gospodarza z Górnikiem II Zabrze.

TABELA 3. GRUPY TRZECIEJ LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ:

Ruch Chorzów 18 44 48:15 Polonia Bytom 18 42 43:18 Ślęza Wrocław 18 38 44:18 GKS Pniówek 74 Pawłowice 18 33 32:22 LKS Goczałkowice-Zdrój 18 32 33:25 Lechia Zielona Góra 18 28 29:30 Zagłębie II Lubin 18 25 30:22 MKS Kluczbork 18 25 34:34 Stal Brzeg 18 24 34:28 Gwarek Tarnowskie Góry 18 23 29:39 Rekord Bielsko-Biała 18 23 27:22 Miedź II Legnica 18 22 25:30 Górnik II Zabrze 18 21 32:30 Piast Żmigród 18 20 31:32 ROW 1964 Rybnik 18 19 24:33 WARTA GORZÓW 18 18 18:35 Foto Higiena Gać 18 17 26:41 Polonia Nysa 18 11 21:49 Polonia Stal Świdnica 18 10 20:57

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.