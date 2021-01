Halę obok basenu przy ul. Słowiańskiej postawi właśnie firma Budimex SA za kwotę 89,1 mln zł. Miasto Gorzów przeznaczy na halę w najbliższych latach ok. 60 mln zł.

Dzisiaj umowę na jej budowę podpisali prezes Słowianki Joanna Kasprzak–Perka oraz wiceprezes Tomasz Kucharski, a ze strony wykonawcy dyrektor oddziału Budimeksu Andrzej Schmalenberg.

Podpisanie umowy na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Fot. Bartłomiej Nowosielski / Urząd Miasta Gorzowa

- Pierwszy roboczy dzień nowego roku rozpoczynamy od bardzo ważnego momentu - powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. - Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa to obiekt, na który gorzowianie czekali kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat. Żeby można było podpisać umowę, potrzebna jest uchwała zgromadzenia wspólników Słowianki na realizację umowy. Ona została podjęta, a ostatecznym jej zatwierdzeniem jest podpis prezydenta miasta, który złożyłem. Życzymy tej budowie jak najlepiej, aby wszystko się udało, przekazuję pani prezes srebrną kielnię, niech będzie symbolem rozpoczęcia tej inwestycji.

Budimex już we wtorek przejmie plac budowy. - Jestem przekonany, że tak dobrze rozwijające się miasto zasługuje na nowoczesną halę, a my, jako największy podmiot branży budowlanej, mający ogromne doświadczenie w takich budowach, z zadania wywiążemy się bardzo dobrze - powiedział Schmalenberg. - Zaczniemy od dokumentacji zdjęciowej, a do końca lutego chcemy się uporać z wycinką drzew, które kolidują z inwestycją, bo w marcu zaczyna się sezon lęgowy ptaków. Na budowę hali mamy 24 miesiące, ale myślę, że skończymy ją wcześniej, a na pewno w terminie.

Z hali będą korzystali gorzowscy sportowcy, mają się w niej również odbywać koncerty. Suma miejsc w hali sportowej, w głównej części areny to 5140 miejsc, czyli 158 miejsc o podwyższonych standardach, 525 krzeseł tapicerowanych, 3061 krzeseł z tworzywa sztucznego i 1384 miejsca na trybunach składanych oraz 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe 121 miejsc ma znaleźć się w sali treningowej.