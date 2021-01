Wystarczyło parę miesięcy, abyśmy znów mogli się przekonać, że męska koszykówka może być też kojarzona z Gorzowem – i oby już teraz tylko z roku na rok rosła w siłę. Były reprezentant Polski, nasz wychowanek Jakub Dłoniak, był dla Onlajnersów Kangoo Basket jak najlepsza przyprawa. Zdobywał wiele punktów, wskazywał sportową drogę dla młodych, do tego przyszły zwycięstwa. A to wszystko w koszulce nr 39. Ku pamięci brata, Dawida, ikony piłkarskiego Stilonu, który odszedł od nas w lipcu 2020 r.

– Czemu miałem odmówić drużynie koszykarskiej z mojego miasta? To był naprawdę fajny czas – mówił Dłoniak. Wiedzieliśmy jednak, że jeśli pojawi się ciekawa oferta z wyższej ligi, to Kuba będzie chciał z niej skorzystać.

Dłoniak wziął jeszcze udział w noworocznej gierce w Gorzowie, ale to były jego ostatnie akcje z Onlajnersami w tym sezonie. Koszykarz wzmacnia Żaka Koszalin, lidera jednej z grup drugiej ligi z bilansem 11–1, bijącego się o awans wyżej.

To nie jest jego pierwsza przeprowadzka do Koszalina. W sezonie 2017/18 był kapitanem AZS Koszalin, 31 razy wystąpił na koszalińskim parkiecie.

„Z Jakubem się nie żegnamy, tylko mówimy: do zobaczenia niebawem, My kibicujemy jemu, a on kibicuje nam. Brak Jakuba Dłoniaka to będzie w dalszej części sezonu duże wyzwanie. Cieszą jednak powroty, rozwój młodzieży i jesteśmy przekonani, że kolektywnym wysiłkiem nadal będziemy grać dobry basket” – tak pożegnali się ze swoim liderem gorzowianie. 14 i 16 stycznia czekają dwa pierwsze mecze w 2021 r. Trudne wyjazdy do Legnicy i Wrocławia.

AKTUALNA TABELA TRZECIEJ LIGI MĘŻCZYZN, GRUPA B, WOJ. LUBUSKIE I DOLNOŚLĄSKIE: