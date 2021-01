Brytyjka Green, przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, miała największy problem, aby po świętach znów przylecieć do Polski, ale ostatecznie dotarła na czas i zagrała dzisiaj w Gdańsku. Bez niej mielibyśmy jeszcze większy kłopot. Nasza środkowa była czołową postacią naszej drużyny, zdobyła z rezerwy 15 pkt. Miała problem ze skutecznością (3/10 z gry), zresztą jak cała ekipa gości. Po dwóch kwartach nie trafialiśmy nawet co trzeciego rzutu - jedynie 31 proc. Cały pojedynek gorzowianki skończyły z 41-procentową celnością rzutów z gry. Za to nasze koszykarki wykonały aż 34 rzuty osobiste i trafiły 29 z nich. Dzięki temu cały czas trzymały się gospodyń i ostatecznie je przełamały, nieznacznie zwyciężyły. Green za 1 pkt miała skutecznych 9 na 10 prób. Do tego dołożyła 12 zbiórek i 2 bloki.

Czytaj także: Shatori Walker-Kimbrough od stycznia zastąpi Kathleen Doyle Numerem jeden po stronie Gorzowa była dzisiaj Dominika Owczarzak, która po odejściu na własną prośbę Amerykanki Kathleen Doyle, od stycznia została podstawową rozgrywającą. W Gdańsku rozegrała ponad 33 minuty, minimalnie dłużej była na boisku w listopadzie w Poznaniu. Tym razem jednak błysnęła znakomitą efektywnością - 26. Zdobyła 15 pkt (4/7 z gry, 6/7 z rzutów wolnych). Arcyważne było 12 asyst. Do tego 6 zbiórek i aż 9 wymuszonych fauli. Niespełna 27-letnia koszykarka to na wymagania Energa Basket Ligi Kobiet naprawdę solidna firma i jeden z najlepszych ruchów transferowych naszego klubu w ostatnich latach. Zespół Politechniki prowadził dziś już 36:24, a w czwartej kwarcie jeszcze 69:61. My byliśmy górą jedynie przez 4 minuty, ale w tym te kluczowe, na sam koniec spotkania, gdzie niwelowaliśmy kilkupunktową stratę dzięki akcjom Green, mijaliśmy przeciwniczki po trójce Bułgarki Borisławy Christowej (jedno z nielicznych, naszych trafień z dystansu), a odzyskaliśmy piłkę, po udanej obronie Katarzyny Dźwigalskiej. Wyszła z tego doskonała seria 11:0. Jowita Ossowska dała jeszcze jedną trójkę gospodyniom na 72:72. To była w tym meczu groźna broń koszykarek z Gdańska (12/25 za 3 pkt). Ostatnie 2,5 minuty to już nasz fragment 6:0 na wagę zwycięstwa. - Ostatni mecz ligowy rozegraliśmy na początku grudnia i to było widać. Do tego wprowadzaliśmy nową zawodniczkę. Końcówka spotkania, mądre granie w naszym wykonaniu dało nam jednak cenne zwycięstwo z niewygodnym przeciwnikiem - podsumował trener Dariusz Maciejewski. REKLAMA Debiutująca w naszej drużynie rzucająca z USA Shatori Walker-Kimbrough zagrała 23 minuty i nie były to na razie jakieś koszykarskie popisy. Decydujące minuty oglądała z ławki rezerwowych. Wkrótce przekonamy się, czy stanie się jedną z liderek Gorzowa. W sobotę, 9 stycznia gorzowska drużyna ruszy w zupełnie innym kierunku. Zagramy w Lublinie. Z AZS UMCS polegliśmy w naszej hali aż 59:81. POLITECHNIKA GDAŃSKA - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 72:78 REKLAMA KWARTY: 15:17, 23:16, 18:18, 16:27. POLITECHNIKA: Davis 18 (3x3), Bujniak 12 (1), Ossowska 9 (3), Hamblin 6, Rymarenko 5 (1) oraz Koc 10 (2), Scekić 5 (1), Pyka 5 (1), Strzelczyk 2. POLSKASTREFAINWESTYCJI: Christowa 16 (1x3), Owczarzak 15 (1), Gustafson 14, Walker-Kimbrough 8 (1), Kaczmarczyk 6 oraz Green 15, Dźwigalska 3, Szott-Hejmej 1, Matkowska. WYNIKI Z 14. KOLEJKI: Politechnika Gdańska - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 72:78, Basket 25 Bydgoszcz - Zagłębie Sosnowiec 82:77, VBW Arka Gdynia - Pszczółka AZS UMCS Lublin 85:78, CCC Polkowice - Energa Toruń 79:34, Enea AZS Poznań - GTK Gdynia 76:58. 1. VBW Arka Gdynia 11 22 1011:679

2. CCC Polkowice 10 20 899:578

3. Basket 25 Bydgoszcz 11 19 855:784

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 11 18 874:796

5. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 10 18 799:684

6. Politechnika Gdańska 12 17 929:953

7. Enea AZS Poznań 12 17 877:877

8. Zagłębie Sosnowiec 12 16 953:963

9. Ślęza Wrocław 10 13 713:744

10. Energa Toruń 12 13 569:1063

11. GTK Gdynia 13 13 776:1134 Po zakończeniu sezonu zasadniczego osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.