W styczniu 2020 r. Michał Olejniczak zagrał w biało-czerwonych barwach w finałach mistrzostw Europy, parę tygodni później podpisał kontrakt z Vive Kielce, jedną z najlepszych drużyn klubowych w Europie, gdzie dostaje szansę występów w Lidze Mistrzów i PGNiG Superlidze.

Wychowanek Misia Gorzów w seniorskiej reprezentacji debiutował 12 grudnia 2018 r., w spotkaniu przeciw Niemcom. Olejniczak do tej pory w 17 meczach w koszulce z orzełkiem rzucił 16 bramek. Ostatnie spotkanie rozegrał na koniec grudnia minionego roku, przeciwko Rosji. Trener kadry Patryk Rombel na długie minuty wyznaczył mu rolę środkowego rozgrywającego. To był naprawdę niezły występ Michała i całego naszego zespołu. Gorzowianin zdobył dwa gole, a Polska wygrała 25:23.

Po turnieju w Jastrzębiu-Zdroju reprezentanci udali się do Płocka. Poznaliśmy skład, który 6 i 9 stycznia zagra w eliminacjach do mistrzostw Europy z Turcją, a 14 stycznia w Egipcie rozpocznie rywalizację w mistrzostwach świata.

Po meczach z Turcją kadrowiczów czekają kolejne trzy dni treningów w Płocku i wylot 13 stycznia czarterem na MŚ. Tam 15, 17 i 19 stycznia Polacy zagrają kolejno z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią.

– Pierwszoplanowym celem jest znalezienie się w grupowej trójce, która awansuje do dalszej fazy turnieju – powiedział trener Rombel. – Będziemy jednym z najmłodszych zespołów na mistrzostwach. Chcemy koncentrować się na wykonaniu naszych założeń w obronie i w ataku. Jeżeli uda się nam to osiągnąć powyżej 60 procent, to sądzę, że będziemy liczyć się w każdym meczu.

Ważną częścią przygotowań są regularne testy na koronawirusa. W trakcie mundialu piłkarzy ręcznych w Egipcie do meczowego protokołu będzie można wpisać tradycyjnie 16 nazwisk. Każdy zespół będzie mógł wykorzystać w czasie imprezy pięć zmian, nie licząc przypadków zakażenia koronawirusem.

Michał Olejniczak jest najmłodszym graczem w polskim składzie. Najstarszym zawodnikiem kadry, a jednocześnie jej kapitanem jest Przemysław Krajewski. Lewoskrzydłowy 20 stycznia będzie obchodził 34. urodziny. W reprezentacji debiutował 31 października 2012 r. w Płocku, występem przeciw Holandii (był to też selekcjonerski debiut Michaela Bieglera). W kadrze zaliczył 129 meczów, strzelił 296 goli. Ma za sobą siedem wielkich turniejów. W obronie wyznaczany jest do zadań specjalnych, np. gra na jedynce w systemie 5-1.

Licznik zdobyczy bramkowych nieco gorszy od Krajewskiego, ale także zmierzający w kierunku liczby 300, mają ponadto Syprzak (270), Daszek (260) i Moryto (242). Pod względem liczby występów w narodowym zespole przoduje Syprzak (140), któremu nieznacznie ustępuje Piotr Wyszomirski (136).

KADRA PIŁKARZY RĘCZNYCH NA ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I MISTRZOSTWA ŚWIATA W EGIPCIE: