Karetka będzie przeznaczona do transportu chorych zakażonych koronawirusem. Ma służyć do przewozu pacjentów między szpitalami lub odwożenia ich do domu po zakończeniu hospitalizacji. To już piąty tego typu pojazd w gorzowskiej lecznicy.

- Moim, a pewnie i wszystkich mieszkańców naszego miasta życzeniem na Nowy Rok byłoby, aby ta karetka tylko odwoziła do domów zdrowych, wyleczonych pacjentów – powiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Gorzowski szpital otrzymał od miasta nową karetkę Fot. Archiwum Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie