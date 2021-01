Mimo tego gorzowianie spisali się bardzo dobrze na imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Warto przypomnieć wszystkie wydarzenie sportowe, którymi emocjonowaliśmy się w 2020 r.

W pierwszych miesiącach nie mogliśmy cieszyć się z występów naszych zawodników i zespołów na arenach sportowych.

Przy zakończonych decyzjami władz związków sportowych rozgrywkach gorzowskie drużyny zanotowały następujące wyniki:

12 stycznia 2020 r., EBLK: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - PSZCZÓŁKA AZS UMCS LUBLIN 88:65 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ

Sezon 2019/20 w ekstraklasie koszykarek został przerwany po rundzie zasadniczej. Drużyna AZS AJP Gorzów znalazła się na trzecim miejscu, zdobyła brązowy medal.

Również w trakcie trwania rozgrywek została przerwana rywalizacja pierwszoligowych piłkarzy ręcznych. Zespół Stali Gorzów zgromadził tyle samo punktów co lider z Ostrowa Wlkp. (37), jednak przez gorszy bilans bezpośrednich spotkań zakończył zmagania na drugiej pozycji.

Warta Gorzów i Stilon Gorzów – sezon 2019/20 w lubuskiej czwartej lidze piłkarskiej został ostatecznie zaliczony już po rundzie jesiennej. Wiosną nie wznowiono rozgrywek. Warciarze byli liderami i to oni świętowali awans do trzeciej ligi. Stilon Gorzów pozostał w czwartej lidze.

Sobota, 12 grudnia 2020 r. Ekstraklasa waterpolo: CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW - AZS UNIWERSYTET WARSZAWA 15:15, w rzutach karnych 4:5 oraz 10:12 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Na ligowe podium wróciła gorzowska drużyna waterpolo. W przerwanych rozgrywkach seniorów piłkarze wodni Alfy zajęli trzecią pozycję, a więc otrzymali brązowe medale.

Tenisiści stołowi Gorzovii zakończyli sezon po 15 spotkaniach pierwszej ligi grupy północnej. Sklasyfikowano ich na ósmej pozycji.

W środku stawki rozgrywki Ekstraligi Unihokeja Mężczyzn zakończył zespół I LO UKS Floorball Gorzów. Po 13 spotkaniach w 14-zespołowej lidze zajęli siódme miejsce.

Powrót do rywalizacji sportowej rozpoczęli żużlowcy gorzowskiej Stali. Zaliczyli rekordowo słaby start sezonu, notując sześć porażek w pierwszych sześciu meczach PGE Ekstraligi. Później doszło do niesamowitego zwrotu akcji. Żółto-niebiescy zaczęli wygrywać i zakończyli rundę zasadniczą na drugim miejscu. W fazie play-off odprawili z kwitkiem Spartę Wrocław, by w finale uznać wyższość Unii Leszno. Gorzowianie zdobyli srebrny medal mistrzostw Polski. Co ważne, zrobili to pod wodzą Bartosza Zmarzlika, który w październiku obronił tytuł mistrza świata seniorów.

Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów ponownie żużlowym mistrzem świata Fot. Orlen Team

W sierpniu do rozgrywek wrócili piłkarze, którzy w ekspresowym tempie dokończyli rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu województwa. Warta w ćwierćfinale zmierzyła się ze Stilonem. Po tym zwycięstwie udało jej się dojść do finału, gdzie przegrała z innym trzecioligowcem – zielonogórską Lechią.

Warciarze po rundzie jesiennej znajdują się na 16., spadkowej pozycji w trzeciej lidze. Stilonowcy, którzy byli murowanym faworytem do awansu ligę wyżej, obecnie zajmują piątą pozycję w czwartej lidze i do lidera z Gubina tracą 10 pkt.

Nasze koszykarki po dziewięciu spotkaniach Energa Basket Ligi Kobiet są na piątej pozycji. Piłkarze ręczni Stali na półmetku sezonu zajmują czwartą pozycję w pierwszej lidze mężczyzn. Piłkarze wodni Alfy niestety nie powtórzą wyników z zeszłego sezonu, gdyż wiosną będą grać w grupie spadkowej ekstraklasy. UKS Floorbali w rozgrywkach elity unihokeja jest liderem tabeli, z kompletem zwycięstw i z dużymi szansami na walkę o medal.

Koszykarska drużyna Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów w rozgrywkach męskiej trzeciej ligi w sezonie 2020/21 Fot. Marta Tymszan / Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów

Jednym z pozytywów 2020 r. jest powrót w Gorzowie koszykówki w męskim wydaniu. Wszystko za sprawą Onlajnersów Kangoo Basket, którzy rozpoczęli rozgrywki w trzeciej III lidze i na starcie rozgrywek radzą sobie bardzo dobrze. W swojej grupie fazy eliminacyjnej są liderem.

Przełom sierpnia i września był najbardziej obfitującym w imprezy mistrzowskie okresem 2020 roku.

Najlepiej spisywali się nasi kajakarze, kanadyjkarze, wioślarze, lekkoatleci, szachiści i przedstawiciele sportów walki.

Na mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych w kajakarstwie gorzowianie zdobyli pięć medali (dwa złote i trzy brązowe).

Później odbyły się mistrzostwa seniorów. Największą gwiazdą MP w kajakarstwie był Wiktor Głazunow (AZS AWF), który sięgnął po cztery złote i jeden brązowy medal. Oprócz niego medale zdobywali również Anna Puławska, Alex Koliadych, Przemysław Korsak, Fryderyk Fulko, Sławomir Siwiec, Grzegorz Bryński i Julia Olszewska.

LOTTO 83. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym na Malcie w Poznaniu Fot. Facebook.com/Polski Związek Kajakowy/Polish Canoe Federation

W MP w wioślarstwie świetnie spisali się zawodnicy sekcji wioślarskiej AZS AWF, którzy z Poznania przywieźli pięć medali, a Olga Michałkiewicz i Katarzyna Boruch reprezentowały Polskę na mistrzostwach Europy. Za to w młodzieżowych mistrzostwach Europy Polskę reprezentowały Zuzanna Lesner i Weronika Kaźmierczak.

Największym lekkoatletycznym sukcesem zeszłego roku było osiągnięcie Kornelii Lesiewicz. Podopieczna trenera Sebastiana Papugi z AZS AWF pobiła ponad 40-letni rekord Polski juniorek młodszych w biegu na 400 metrów. Uzyskała czas 52,86 s, co było najlepszym tegorocznym wynikiem w Europie, miesiąc później poprawiła swój wynik o 13 setnych sekundy. Ponadto gorzowscy lekkoatleci w MP w różnych kategoriach wiekowych zdobyli 5 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe medale.

Kornelia Lesiewicz i trener Sebastian Papuga Fot. Facebook.com/Sebastian Papuga

W lipcu indywidualnym mistrzem Polski w szachach został Kacper Piorun (KSz Stilon), a niedługo po nim mistrzynią została jego klubowa koleżanka Karina Cyfka. W rozgrywkach klubowych szachiści zdobyli tytuł wicemistrza Polski.

Niezmiennie bardzo dobrze spisują się przedstawiciele sportów walki. W zeszłym roku gorzowianie zdobywali medale mistrzostw Polski w boksie, judo, ju-jitsu, kickboxingu i sumo.

Zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”, podczas mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce zdobyli 38 medali, w tym 20 złotych, 7 srebrnych i 11 brązowych. Największym wydarzeniem krakowskich zawodów było aż pięć rekordów świata ustanowionych przez nasze zawodniczki Renatę Śliwińską i Faustynę Kotłowską. Niepełnosprawni zawodnicy sekcji kolarskiej zdobyli pięć medali mistrzostw Polski, strzelcy sportowi 10 medali, tenisiści stołowi 9 medali.

Warto odnotować również inwestycje miasta w sport. W lutym 2020 r. do użytku został oddany kompleks Warta Arena przy ul. Żwirowej. Pod koniec roku dowiedzieliśmy się również, że w kolejnym roku rozpoczniemy modernizację stadionu lekkoatletycznego oraz budowę hali sportowo-widowiskowej. Inwestycje te są bardzo oczekiwane przez mieszkańców miasta i całe środowisko sportowe.

Podsumowanie przygotowali Dawid Kuraszkiewicz z wydziału sportu i Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji. Wspólnie z nimi życzymy gorzowskim sportowcom wielu sukcesów w 2021 r. Imprez z udziałem kibiców, co będzie oznaczało coraz bardziej skuteczną walkę z pandemią koronawirusa i wreszcie niezapomnianych wrażeń w Japonii, medali olimpijskich.