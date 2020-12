- Przeciwnicy są na szóstym miejscu w tabeli, ale patrząc na ich skład, pewnie chcą jeszcze więcej. Zresztą przed sezonem byli typowani do czołowych lokat - mówił przed meczem z Mickiewiczem trener Olimpii Tomasz Kowalski. - Gramy u siebie i też mamy apetyty na pierwsze zwycięstwo z wyżej notowanymi rywalami. Tym bardziej że widzę, jak świąteczne dni na nas pozytywnie podziałały.

Optymizm w siatkarskim Sulęcinie nie ginie, ale wiedzieliśmy, że Mickiewicz ograł ostatnio spadkowicza z PlusLigi Visłę Bydgoszcz 3:2. Okazało się, że zapowiedzi naszego pierwszoligowca wcale nie były na wyrost.

Solidna zagrywka, dobre przyjęcie, równa gra naszych środkowych i można stawiać się faworyzowanemu przeciwnikowi. W pierwszym secie Olimpia prowadziła już 18:13! Miłe złego początki? Można było mieć takie obawy, gdy goście wyrównali na po 21, po asowej zagrywce Kajetana Kulika, a nawet za chwilę wyszli na prowadzenie 22:21. Trener Kowalski bierze czas i po nim gramy jak z nut. Decydujące są punktowe serwisy Macieja Naliwajki.

Drugi set był bez historii. Tu drużyna z Kluczborka prezentowała się o klasę lepiej. Nie przekuła jednak tego zrywu na kolejne partie, gdzie Olimpia znów dorównywała, a nawet przez większość czasu, prezentowała się lepiej niż Mickiewicz. Biliśmy się praktycznie jedną szóstką i libero, bo zmiany nie były potrzebne. Nabraliśmy takiej pewności siebie, że nie przeraziło nas w końcówce czwartego seta prowadzenie gości 20:18. Na takie kłopoty mieliśmy kapitana Macieja Kordysza, zagrywką raził też rozgrywający Rafał Maluchnik. Sulęcinianie zdobyli 5 pkt z rzędu. Wygrali seta 25:21, a całe spotkanie 3:1. Świetne zakończenie roku dla beniaminka Tauron 1. Ligi, który na półmetku fazy zasadniczej ma sześć zwycięstw w 14 meczach.

REKLAMA

Za tydzień, w środę, 6 stycznia, nasi pierwszoligowcy rozpoczną rundę rewanżową. Zagrają na wyjeździe z Zaksą Strzelce Opolskie. W domu zwyciężyliśmy 3:1.

OLIMPIA SULĘCIN - MICKIEWICZ KLUCZBORK 3:1

SETY: 25:22, 20:25, 25:19, 25:21.

REKLAMA

OLIMPIA: Kordysz, Siwczyk, Turek, Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Sas (libero) oraz Jurant, Tomczak.

OSTATNIE MECZE W TAURON 1. LIDZE:

OLIMPIA SULĘCIN - Mickiewicz Kluczbork 3:1, Norwid Częstochowa - Avia Świdnik 3:1, KPS Siedlce - BAS Białystok 3:2, BBTS Bielsko-Biała - Mickiewicz Kluczbork 3:0, AZS AGH Kraków - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2, KPS Siedlce - Krispol Września 3:1, BAS Białystok - MCKiS Jaworzno 3:1.

1. BBTS Bielsko-Biała 14 40 42:11

2. LUK Politechnika Lublin 14 39 39:5

3. Visła Bydgoszcz 13 31 37:16

4. Gwardia Wrocław 14 29 33:19

5. Norwid Częstochowa 14 27 31:22

6. KPS Siedlce 14 23 28:24

7. Mickiewicz Kluczbork 14 22 27:25

8. Avia Świdnik 14 20 25:26

9. OLIMPIA SULĘCIN 14 17 20:28

10. Zaksa Strzelce Opolskie 14 15 21:31

11. AZS AGH Kraków 14 14 22:33

12. Lechia Tomaszów Maz. 14 12 23:37

13. Krispol Września 14 12 18:34

14. BAS Białystok 15 9 16:42

15. MCKiS Jaworzno 14 5 11:40

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.