Szczęśliwy kupon został wysłany w kolekturze przy ul. Zamoyskiego w Międzyrzeczu. W drugi dzień świąt jeden z mieszkańców poprawnie wytypował sześć liczb, które zostały wylosowane w Lotto Plus. Zwycięskimi liczbami były: 5, 9, 11, 27, 33 i 41.

Szóstka w Lotto Plus to równo milion złotych. Szczęśliwy gracz będzie miał za co zorganizować huczną imprezę sylwestrową.