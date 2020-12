Wśród sprzedanych działek pięć było w rejonie ulicy Dobrej, na terenie uzbrojonym przez miasto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nabywcy mają więc warunek, aby zainwestować tam w terminie czterech lat.

Fot. Urząd Miasta Gorzowa

Sprzedane zostały także cztery działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, m.in. działkę przy ulicy Stargardzkiej (w pobliżu KSSSE) i Żelaznej (na tzw. górkach gazowych). Ich łączna powierzchnia to ok. 4 ha, a miasto dostało za nie ponad 5 mln zł.

Zmiana przepisów uniemożliwiła kontynuację programu „Tania działka budowlana”. Magistrat stworzył więc nowy program: „Działka za pół ceny”. Ma on zachęcić mieszkańców do osiedlania się w Gorzowie. W 2020 r. było oferowanych 27 działek o łącznej powierzchni ok. 3 ha. Cieszyły się sporym powodzeniem, bo 19 z nich zostało już sprzedanych.

Aby jeszcze bardziej ułatwić, rozpoczęto też regulację stanu prawnego nowej infrastruktury technicznej na gruntach miejskich.

Ciągle trwa też proces przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wydano 2 590 informacji o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej z bonifikatą (w 2019 roku tych informacji wydano 7 393) oraz ponad 9 tys. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (415 na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz 8 650 z urzędu).