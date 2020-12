Co to są ZIT-y? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowy, który w Polsce po raz pierwszy zastosowano w kończącej się właśnie perspektywie unijnej 2014-2020.

Chodziło o to, aby miasta i ich otoczenie, czyli powiązane z nimi gminy, mogły wspólnie realizować strategiczne projekty.

Dla potrzeb ZIT-ów utworzono też MOF-y, czyli Miejskie Obszary Funkcjonalne. U nas oprócz Gorzowa do takiego obszaru należą Deszczno, Bogdaniec, Santok i Kłodawa.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 te samorządy otrzymały ponad 220 mln zł dofinansowania, a projekty będą prowadzone jeszcze do końca 2022 r.