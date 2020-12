Dzisiaj hołd powstańcom oddali prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i przewodniczący gorzowskiej rady miasta Jan Kaczanowski. Uroczystość na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej, ze względu na sytuację epidemiczną, miała kameralny charakter.

- Powstańcy wielkopolscy to znacząca grupa mieszkańców naszego miasta. Po wojnie to oni jako pierwsi tu przyjechali, to oni budowali zręby administracji, tworzyli wolną Polskę - powiedział prezydent Wójcicki.

Zapewnił, że władze miasta nie zapominają o powstańcach wielkopolskich i zapowiedział ich upamiętnienie np. w nazwach ulic.