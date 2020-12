Kwadrans po godz. 11 do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie dotarła pierwsza partia szczepionek na COVID-19 firmy Pfizer. Po sprawdzeniu tzw. łańcucha dostaw szczepionka ze szpitalnej apteki została przekazana do gabinetu zabiegowego, gdzie po przeprowadzeniu kwalifikacji do szczepienia pacjenta i rozcieńczeniu koncentratu podano ją domięśniowo związanemu z gorzowskim szpitalem chirurgowi.

- Człowiekowi wydawało się, że jest panem wszechświata - mówił prof. Jerzy Sieńko, pierwszy pacjent zaszczepiony w woj. lubuskim. - I nagle pojawia się malutki wirus, którego nie widać, ale zabiera człowiekowi to, co najcenniejsze, czyli zdrowie i życie. Dzisiaj dzięki szczepionce mamy przełomowy dzień. Właśnie zaczyna się zwycięstwo ludzkości nad tą zarazą. Podjąłem decyzję o szczepieniu, bo chcę żyć, kocham życie i nie chcę być zagrożeniem dla moich pacjentów.