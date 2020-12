Boże Narodzenie to taki czas, kiedy Polacy mówią, a dokładniej śpiewają, językiem pięknym, oryginalnym, niecodziennym i pełnym znaczeń.

Lubimy tę kolędową polszczyznę, nieco, ale nie nazbyt, archaiczną. Rozumiemy te słowa (albo domyślamy się) i traktujemy jak coś naturalnego, swojego. Bo ten język kolęd towarzyszy nam od zawsze, od wczesnego dzieciństwa, przywołuje wspomnienia. Roztkliwia.

Nie mówimy takim językiem na co dzień, ale w kolędach te wszystkie dziwne słowa, odmiany, archaizmy, zdrobnienia nie przeszkadzają. I dobrze, że są. Dobrze, że się trzymają w tradycji, choć przecież zdarza się, że śpiewniki próbują je czasem tłumaczyć, uwspółcześniać.

Z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy kilkuletnia córka z przejęciem wymalowanym na buzi powtarzała „jakoby, jakoby”. A w słowie „alboli”, odnajdywała zaś znane sobie znaczenia chwytając się znacząco za brzuch. Kolędowa góralszczyzna, z tymi swoimi „kawałeckami smycka” i „rękawickami” jakby stworzona jest, przynajmniej fonetycznie, dla maluchów z ledwo wyrżniętymi mleczakami.

Co ciekawe, ks. Wacław Oszajca wspomina, że gdy w czasach odwilży w świąteczny dzień po raz pierwszy z „kołochoźnika”, ówczesnej radiowej kablówki, rozległa się pastorałka "Oj maluśki, maluśki" w wykonaniu Mazowsza, wywołała... zgorszenie. „Dla nas, mieszkańców Zamojszczyzny, tego, co w tej kolędzie się śpiewa, było jednak za wiele. Jak można porównywać Pana Jezusa, Boga przecież, do rękawicy czy, o zgrozo, do kawałka smyczka? Na dodatek jak można sadzać Pana Jezusa na przypiecku i zmuszać do kurzenia fajki? Pewnie razem ze świętym Józefem... To przekraczało naszą, skądinąd pojemną, tolerancję” – pisał. I przyznał, że to zgorszenie było mu potrzebne, aby zacząć myśleć nad „rozmaitością świata tego i tamtego”.

Tak, jak różnie czci się Narodzenie Pańskie na różnych kontynentach czy w różnych regionach Polski, taki i wielka jest rozmaitość języka polskich kolęd. A niektóre słówka warto przypomnieć i objaśnić.

Anieli – Anioły, Aniołowie, Anieli – pisane w śpiewnikach dużą literą, więc tak zostawmy. W kolędach występują te trzy formy, choć dziś mówimy w liczbie mnogiej aniołowie. „Anioły” są raczej zarezerwowane dla ludzi, którym przypisuje się cechy aniołów np. anioły dobra, albo upadłe anioły. Ciekawe, że np. w „Bóg się rodzi” śpiewamy „Aniołowie się radują, ale już w jednej z następnych zwrotek, rzadko śpiewanych, mamy „i zupełnie tak zastali, jak Anieli im zeznali”.

Atoli – czasem można się spotkać z wersją kolędy „Cicha noc”, w której śpiewa się „Cicha noc, święta noc! Wszystko śpi, atoli czuwa Józef i Maryja”. To wersja bliższa niemieckiemu oryginałowi. Prof Jan Miodek, z urodzenia Górnoślązak, wspomina, że to właśnie słowo intrygowało go szczególnie w dzieciństwie. Ani to nie ma nic wspólnego z atolem, ani z Tolą a znaczy po prostu „jednak, mimo to”.

Bieżeć – to jeden z najpopularniejszych czasowników w kolędach. Jasne, że chodzi o biec lub biegnąć. I z tej starej formy mamy dziś np. bieżnię. A w kolędach „bieżeli do Betlejem skwapliwie”, „zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli”, „nowy Rok bieży”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „byśmy tam pobieżeli i ujrzeli” (Wesołą nowinę), „w żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu?”.

Bydlęta – zastanówcie się, jak nacechowane jest dziś słowo „bydlę”. Owszem, mówi się np. hodowla bydła. Ale samo „bydlę”? Tymczasem wcale nas nie razi, kiedy „bydlęta klękają”, bo wiemy, że te bydlęta to stworzenia, które pierwsze zobaczyły Dzieciątko.

Fot. Sebastian Rzepiel / AG

Czem – często już zastępowane przez „czym”. „Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czem prędzej pobiegli”. „Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie”. Ja śpiewam „czem”, a Wy?

Czekany – nie, nie, to nie sprzęt dla alpinistów! „Od patriarchów czekany”, czyli przez patriarchów oczekiwany

Dzierżyć – trzymać i wcale nie jest to rusycyzm. Zaśpiewamy to słowo na Trzech Króli: „Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży”.

(in) Excelsis – łacińskie (od: excelsus) „Gloria in excelsis Deo” (Chwała na wysokości Bogu) to hymn liturgiczny, „anielski”, bo w Ewangelii wg św. Łukasza śpiewali go aniołowie podczas narodzin Jezusa. A my śpiewamy tę łacińską frazę w „Gdy się Chrystus rodzi”.

Emmanuel – „posłany nam jest dany Emmanuel w niskości”. W kontraście do „in excelsis”, Jezus jest posłany do nas, czyli w niskości. Imię hebrajskie Emmanuel oznacza „Bóg z nami”, a we wschodniej ikonografii to określenie Chrystusa w wieku dziecięcym.

Fajerka – w jednej z dalszych zwrotek kolędy „Jezus malusieńki” odkryjemy takie strofy: „Józefie stareńki, daj ogniem z fajerki grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki” Fajerkę pamiętają jeszcze starsi i nieco młodsi. To różnej wielkości obręcze na piecu kaflowym. Dawniej dzieciom służyły też jako zabawa (toczenie fajerki).

Główeczki – czyli główeczkę („We żłobie Mu położyła siana pod główeczki”). Skąd ta liczba mnoga? Można się domyślać, że to swego rodzaju pluralis maiestatis, podkreślające szacunek, cześć oddawaną Jezusowi. A może po prostu autorowi pasował rym do „poduszeczki”?

Hetman – Słowa jednej ze zwrotek „Jezus Malusieńki”: „O, najwyższy Panie! Waleczny Hetmanie! Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane”. Tak ulubione przez autorów kolęd antytezy narzucają się same. Czyż to nie robi wrażenia? Zbawiciel, ale w lichej stajence, Król świata, ale nagusieńki, wielki Hetman, wódz wojsk wszystkich, a tu nawet bez jednego żołnierza, za to z bydlętami.

Herod – ten, co spisek knuje w kolędzie „Mędrcy świata”.

Janioły – patrz: Anieli.

Józef stary – a może Józef święty? Coraz częściej śpiewamy właśnie tak, bo coś nam nie pasuje. Józef Cieśla, opiekun i przybrany ojciec Jezusa nie był przecież starcem. Był niewiele starszy od Maryi, która miała zapewne 16 lat. Określenie „stary” w staropolszczyźnie oznaczało jednak również stateczny, doświadczony, poważny. Dziś raczej nie brzmi to dobrze. Ot, dylemat. Może lepiej w tym miejscu nie wyrywać się z chóru i zaśpiewać nieco ciszej?

Królewic – przyrostek -ic lub -yc używany był na oznaczenie czyjegoś syna, do dziś mówimy np. dziedzic. Oba słowa znajdziemy w „Gdy śliczna Panna”, choć „królewic” zmienił się z czasem w „królewicza”.

Lira – To pasterze grali „skocznie dzieciąteczku na lirze”. A lira to instrument strunowy znany już w starożytnej Grecji.

Małmazyje – to oczywiście przenośnia, pokazując, jakie to luksusy porzucił Jezus przychodząc do ludzi. „Maluśki” za mały był na tego rodzaju delicje. Małmazja to słodkie, greckie wino (ze szczepu malvasia), cenione wielce przez naszych Sarmatów, zwłaszcza ta małmazja z Krety.

Narodzenie – to dobry przykład słowa, którego nie użyjemy raczej w naszej codzienności, ale zupełnie nam nie przeszkadza jego archaiczność. Czy powiemy „narodził mi się syn”? Można, ale będzie to brzmiało nieco napuszenie. Po prostu mówimy „urodzić”. A „narodził się” nam „Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel”. Nie mówimy dziś „moja żona porodziła syna”, bo to słowo też jakby z czasem zostało zarezerwowane dla „Panny czystej”, podobnie jak „dziecię zrodzone” może być jedynie w Betlejem, bo na zwykłej porodówce się po prostu „urodziło”. A dlaczego nie powiemy zwyczajnie Boże Urodziny? Dlatego, że Boże Narodzenie to święto jedyne w swoim rodzaju. I tylko takie Narodzenie. A to słowo pisane małą literą oznacza raczej dziś czynność wielokrotną (narodzenie wielu dzieci).

Ochotny – gorliwy, pełen zapału, ochoty. „Tobie z serca ochotnego, o Boże” śpiewamy w kolędzie „Przybieżeli do Betlejem”.

Od – w kolędzie nam nie wadzi i nie zastępujemy przyimkiem „przez”. „Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony”. Dziś użylibyśmy przyimka przez, i to z biernikiem, czyli przez patriarchów, przez proroków i przez narody.

Piastować – pielęgnować dziecko, troszczyć się o nie, nosić na ręku. Tak więc „Maryja Panna Dzieciątko piastuje”, jak śpiewamy w kolędzie „Dzisiaj w Betlejem”. Czy jednak trzeba to tłumaczyć? My wszyscy wszak od Piasta.

Powić – urodzić.

Podły – dziś raczej odnosimy to do ludzi niegodziwych, nikczemnych lub rzeczy kiepskich i małej wartości. Betlejem natomiast nie było bardzo podłym (w znaczeniu pospolitym, biednym), czyli wcale nie takim najgorszym.

Rąbek – cienka, biała chustka („Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła (Jezus malusieńki)), dziś rąbek to skraj czegoś, fragment, kawałek.

Społem – to znaczy wspólnie, razem i tak właśnie stanęli mędrcy: „przed Maryją stają społem”.

Śpiesznie – to mędrcy szybko i bez ociągania, czyli śpiesznie podążali do Jezusa.

Tedy – więc („Naprzód tedy, niechaj wszędy, zabrzmi świat w wesołości”).

Trzykroć – trzy razy, potrójnie. Tak szczęśliwi byli królowie, co brzmi sensownie, bo było ich trzech.

Uwity – zawinięty. W kolędzie „Nowy Rok bieży” dowiadujemy się, że Jezusa poznamy po tym, że jest „podło uwity, nie w aksamity”. Dziś słowo uwity może się odnosić do wianków, w znaczeniu spleciony.

Wszędy – wszędzie. „Naprzód tedy. niechaj wszędy, zabrzmi świat w wesołości” śpiewamy w kolędzie „W żłobie leży”.

Wszego, wszem – wszystkiego, wszystkim. „Pan wszego stworzenia”, „Wszego świata Odkupiciel” trzeba rozumieć, jako całego stworzenia, całego świata. A „pokój niesie ludziom wszem” czyli wszystkim.

Ziemianin – nie tyle słowo jest archaiczne, co jego dawna odmiana w „Bóg się rodzi” („Cóż masz, niebo, nad ziemiany?”). Oczywiście, nie chodzi o ziemian w znaczeniu właścicieli majątków ziemskich, lecz o ludzi, mieszkańców Ziemi. Prof. Jan Miodek ( i nie tylko on) zauważył, że ludzie często przekręcają to zdanie i śpiewają „nad ziemiami”. Wprawdzie pasuje to im do związku: niebo-ziemia, ale jest trochę bez sensu. A chodzi przecież o to, że dla niebios nie ma nic cenniejszego od ludzi.

Z (przyimek) – „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” czyli „z powodu”, a „z dawna żądany” oznacza „od dawna”.

Żądany – „ Ach, witaj. Zbawco, z dawna żądany” bynajmniej nie oznacza, że ludzie ostro i bez ogródek domagali się Zbawiciela. Tu „żądany” znaczy tyle, co upragniony, oczekiwany, wytęskniony.