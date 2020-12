Zarząd Polskiego Związku Koszykówki podjął uchwałę dotyczącą obligatoryjnego udziału krajowych zawodniczek w meczach Energa Basket Ligi Kobiet, począwszy od sezonu 2021/22, na co najmniej cztery lata.

Jedna Polka obowiązkowo będzie przebywała na parkiecie przez cały mecz rundy zasadniczej oraz fazy play-off. Na dziś przewidywany limit wieku to 22 lub 23 lata.

– Projekt zmian w regulacjach dotyczących kobiecych rozgrywek koszykarskich od następnego sezonu, od dłuższego czasu konsultowaliśmy z trenerami – powiedział Kazimierz Mikołajec, dyrektor sportowy PZKosz. – Gorącymi zwolennikami takich nowości na boisku od dawna byli trenerzy reprezentacji Polski, z którymi szczegółowo omawialiśmy możliwości zmiany przepisów. Z klubami pierwszy raz poruszyliśmy ten temat podczas rozgrywek o Puchar Polski w Lublinie, w styczniu tego roku. Wobec wniosków części klubów EBLK temat poruszyliśmy także w czerwcu, podczas przedsezonowego spotkania online. Zmiany w regulacjach poprzedzone są gruntowną analizą, obejmującą udział Polek w rozgrywkach w poprzednich sezonach. Przyjęta uchwała jest efektem wypracowanego ze środowiskiem kompromisu.

Polski Związek Koszykówki, zdając sobie sprawę z wagi proponowanych rozwiązań, planuje zorganizować wideokonferencję z przedstawicielami wszystkich klubów EBLK do końca stycznia 2021 r. Zostaną m.in. wprowadzone progi finansowe (tzw. salary cap) dotyczące wynagrodzenia zawodniczek objętych górnym limitem wieku. Dowiemy się też, jakie mają być osiągnięte cele dzięki przyjętym rozwiązaniom.

– Ostatnie bardzo słabe wyniki seniorskiej reprezentacji Polski koszykarek były impulsem do podjęcia radykalnych działań – mówił Dariusz Maciejewski, trener gorzowskiej drużyny rywalizującej w EBLK. – Wprowadzony przepis ma pomóc naszej kadrze w odbudowie jej pozycji na arenie międzynarodowej. W tej drużynie musi nastąpić wymiana pokolenia zawodniczek. Trzeba odważnie postawić na młode Polki, dlatego PZKosz podjął kroki, chroniące je w najtrudniejszym dla nich okresie kariery, kiedy wchodzą w dorosłą koszykówkę. Trzeba wierzyć, że przepis ten pomoże w rozwoju polskiej koszykówki, ale na jego efekty musimy poczekać. Stąd w regulacjach znalazła się informacja o czteroletnim okresie jego obowiązywania.

W sezonie 2020/21 w koszykarskiej ekstraklasie kobiet obowiązuje EBLK Junior Program. To projekt polegający na wynagradzaniu klubów, w których znaczącą role odgrywają zawodniczki młodzieżowe. Budżet projektu to 200 tys. zł. Po zakończeniu sezonu środki zostaną podzielone na kluby proporcjonalnie do liczby zawodniczek spełniających kryteria programu. Zgodnie z założeniami EBLK Junior Program grające koszykarki muszą mieć maksymalnie 23 lata (rocznik 1998 lub młodsze), powinny spędzić na boisku minimum 160 minut w sezonie zasadniczym i fazie play-off. Jeden klub nie może otrzymać więcej niż 25 proc. całości budżetu projektu.

Gorzowianki w obecnych rozgrywkach zajmują czwarte miejsce z bilansem 7-2. Kolejne mecze ligowe rozegrają już w styczniu 2021 r.