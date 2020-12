Jak informuje "Wyborcza", do końca grudnia do Polski ma trafić 300 tys. dawek szczepionki produkowanej przez konsorcjum BioNTech-Pfizer. Do końca stycznia będzie to 1,5 mln dawek. To pozwoli na zaszczepienie 750 tys. osób.

Pierwsza partia szczepionek, które dotrą do Polski, to 10 tys. sztuk. Ma dotrzeć do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych 26 grudnia, a stamtąd do 72 tzw. szpitali węzłowych, które jako pierwsze zaszczepią swój personel. Wśród nich są dwie lubuskie lecznice. To Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze i Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie.