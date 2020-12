Nie licząc twardego lockdownu w całych Niemczech, znaczne ograniczenia w małym ruchu granicznym wprowadzono w Brandenburgii, Saksonii i Meklemburgii. Bez obawy o kwarantannę i wykonanie testu na obecność koronawirusa, na 72 godziny mogą tam pojechać krewni pierwszego stopnia, pracownicy transgraniczni czy uczniowie i studenci.

Wyjątkiem był Berlin, położony w Brandenburgii, ale będący osobnym landem, gdzie restrykcje były o wiele łagodniejsze. Polacy mogli tam swobodnie wybrać się na maksymalnie dobę, jechać do pracy czy odwiedzić rodzinę lub wykonać zaplanowany zabieg medyczny. To samo dotyczyło mieszkańców tego miasta, którzy wybierali się do Polski. Od środy, 23 grudnia wprowadzono zmiany.