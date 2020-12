Z żużlową kadrą seniorów pożegnał się Marek Cieślak. Jego następca Rafał Dobrucki będzie jednocześnie trenerem reprezentacyjnym we wszystkich kategoriach wiekowych.

Cieślak do końca szukał złota w Speedway of Nations. Na tegoroczne finały w Lublinie wystawił dwójkę żużlowców Stali Gorzów - Bartosza Zmarzlika i Szymona Woźniaka. Rozgrywane w ekstremalnych warunkach zawody zostały przerwane po 14 wyścigach, a Polacy znów przegrali z Rosjanami.

Zmarzlik i Woźniak znaleźli się także w kadrze seniorów, właśnie wybranej przez Dobruckiego. Do reprezentacji wracają również, skłóceni z Cieślakiem - Maciej Janowski i Piotr Pawlicki.

- Każdy z zawodników zaczyna z czystą kartą, nie mam powodów, żeby komukolwiek już coś na niej zapisać - powiedział Dobrucki. - Temat zaczynamy od początku i tak to będzie wyglądać. Widzę rzeczy, o których będziemy rozmawiać, są sprawy, które wymagają korekty.

REKLAMA

Rozesłanie powołań to pierwszy krok Dobruckiego w roli szkoleniowca biało-czerwonych. Nowy trener podzielił kadrę nie tylko na seniorów oraz juniorów. Tym razem, w związku z przepisami ligowymi oraz zmianami w zmaganiach o drużynowe mistrzostwo świata oraz Europy juniorów, kadra została podzielona na sekcje seniorów, zawodników do 23. roku życia, juniorów do 21. roku życia oraz młodzieżowców do lat 19.

Wśród powołanych juniorów do 21 lat znajdujemy trzeciego z zawodników Stali - Wiktora Jasińskiego.

- W zmaganiach drużynowych w Europie będą mogli występować zawodnicy do 23 lat. Dla mnie naturalne jest, że w kadrze powinni się znaleźć żużlowcy, którzy prezentują najwyższy poziom sportowy - dodał Dobrucki. - Najwyższy priorytet na przyszły sezon to złoty medal Speedway Of Nations. To cel, do którego będziemy zmierzać. Po tą wygraną z różnych względów Polakom nie udało się wcześniej sięgnąć. Liczę, że wróci również Drużynowy Puchar Świata. Chcemy także utrzymać nasze wyniki osiągane w światowych i europejskich zmaganiach młodzieżowych. Oczywiście duże znaczenie mają dla nas zawody z cyklu Grand Prix, gdzie od dwóch lat najlepszy jest Bartosz Zmarzlik, a o jak najlepsze wyniki powalczą w przyszłym roku Maciej Janowski i wracający do cyklu Krzysztof Kasprzak, który w polskiej lidze przeprowadził się z Gorzowa do Grudziądza.

REKLAMA

Trener Dobrucki planuje już obóz zimowy dla kadrowiczów, przygląda się obostrzeniom związanym z pandemią koronawirusa. Wstępnie powołani żużlowcy mieliby się spotkać 1 lutego, miejsce nie jest jeszcze znane. - Chciałbym, aby co roku początek lutego był czasem dla kadry - zakończył nowy szkoleniowiec Polaków.

KADRA SENIORÓW:

Szymon Woźniak, Bartosz Zmarzlik (obaj Stal Gorzów), Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki (obaj Unia Leszno), Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra), Jarosław Hampel (Motor Lublin), Maciej Janowski (Sparta Wrocław), Krzysztof Kasprzak (GKM Grudziądz).

KADRA U23:

Gleb Czugunow (Sparta Wrocław), Dominik Kubera (Motor Lublin), Bartosz Smektała (Włókniarz Częstochowa).

KADRA U21:

Wiktor Jasiński (Stal Gorzów), Wiktor Lampart (Motor Lublin), Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki (obaj Włókniarz Częstochowa), Karol Żupiński (Apator Toruń).

KADRA U19:

Mateusz Cierniak (Motor Lublin), Bartłomiej Kowalski (Włókniarz Częstochowa), Damian Ratajczak (Unia Leszno), Sebastian Szostak (TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.).