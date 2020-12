Projekt uchwały stworzyli Aniśko i pracownicy jego biura poselskiego we współpracy z Instytutem Równości. O jej przyjęcie zaapelowano do radnych sejmiku woj. lubuskiego oraz władz innych gmin. Podobny dokument już w sierpniu przegłosowali zielonogórscy radni.

- LGBT+ to nie jest ideologia. LGBT+ to ludzie jak my. Chcą tego samego. Chcą pracować, robić zakupy, uprawiać sport, spacerować z ukochaną osobą za rękę, okazywać uczucia i śmiać się. Bez strachu korzystać z pełni przysługujących nam wszystkim praw. W poczuciu bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich. Chcą spokojnie i normalnie żyć. Szanujmy ich prawa i nie odbierajmy im czegoś, co już od dawna należy do nich. Bo przecież wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi - piszą parlamentarzyści w rozesłanym do samorządowców apelu.