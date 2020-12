W minioną środę Niemcy wytoczyły ciężkie działa przeciwko niezwalniającej tempa epidemii koronawirusa – wprowadzono twardy lockdown. W efekcie wiąże się to z ograniczeniami w małym ruchu granicznym z naszym krajem. Brandenburgia, Saksonia i Meklemburgia, czyli przygraniczne landy, zmieniły przepisy dla podróżnych z Polski.

Bez obowiązku odbycia kwarantanny na 72 godziny mogą tam wjechać krewni pierwszego stopnia, pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci czy – aktualizacja – podróżujący służbowo, w tym kierowcy transportu międzynarodowego.

Berlin, który leży na terenie Brandenburgii, ale jest osobnym krajem związkowym, również zdecydował się na wejście w życie restrykcji, ale w mniejszym stopniu. Kwarantanna nie dotyczy nas, jeśli pojedziemy tam na maksymalnie 24 godziny, dojeżdżamy do pracy, wybieramy się z nie dłuższą niż 72 godziny wizytą do rodziców, dzieci czy wnuków lub dziadków albo mamy zaplanowany zabieg medyczny. Przepisy są ważne co najmniej do 10 stycznia.

Polska ambasada w Niemczech dodatkowo uczula wszystkich podróżujących. Szczególnie tych, którzy nie zamierzają liczyć się z obowiązującymi zasadami. Na co? Na wzmożone kontrole służb w Meklemburgii (21–23 grudnia) oraz w Saksonii, gdzie m.in. policja codziennie wysyła na drogi więcej funkcjonariuszy.

– Działania służb będą miały na celu głównie egzekwowanie przepisów dotyczących kwarantanny. Kontrole nie mają mieć charakteru stałego. Apelujemy o stosowanie się do zarządzeń miejscowych władz – zaznacza ambasada i dodaje:

– Jednocześnie przypominamy, że w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 lokalnie obowiązują już dodatkowe ograniczenia, np. w kontaktach i poruszaniu się, tj. tylko przy posiadaniu ważnego powodu, w godzinach nocnych, w dostępie do sklepów i punktów usługowych oraz zakaz konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych.