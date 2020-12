Inkubator Think Tank dla lubuskich przedsiębiorstw przy ul. Targowej to przedsięwzięcie, które jest dofinansowane z Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ma być platformą wsparcia z zestawem innowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.

Powstaje pod egidą Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, który zamierza stworzyć inkubator do 2022 r. Wartość projektu to ponad 11 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 7,6 mln zł.

Na inkubator zaadaptowany zostanie budynek biurowy przy ul. Targowej 9 w Gorzowie, który miasto wniosło aportem do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

Umowę na jego utworzenie, w obecności prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego, podpisali w poniedziałek prezes GOT Justyna Kmietowicz i prezes Gotech Mariusz Batura.

Podpisanie umowy w sprawie budowy inkubatora Think Tank dla lubuskich przedsiębiorstw przy ul. Targowej. Fot. Bartłomiej Nowosielski/UM Gorzów

Firma wygrała przetarg i będzie wykonawcą prac budowlanych, związanych z powstaniem inkubatora.

Infrastruktura posłuży gorzowskim przedsiębiorcom zakładającym własną firmę, ale również tym, którzy już prowadzą działalność gospodarczą.

Powstaną nowoczesne pomieszczenia biurowe z pełną bazą IT, strefą kreatywną, zapleczem socjalnym, które umożliwią prowadzenie działalności w innowacyjnym środowisku, w dobrej cenie i w dobrej lokalizacji. Dodatkowym atutem inkubatora będzie wsparcie doradcze i finansowe dla nowatorskich pomysłów.

Przyszły inkubator Think Tank dla lubuskich przedsiębiorstw przy ul. Targowej. Fot. Bartłomiej Nowosielski/UM Gorzów

Inkubator jest wspólną inicjatywą władz Gorzowa, GOT oraz Inneko. W czerwcu 2019 r. rada miasta zgodziła się na wniesienie do spółki GOT nieruchomości przy ulicy Targowej 9. Powierzchnia użytkowa budynku to 2,8 tys. m kw.