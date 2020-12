O Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym ostatni raz pisaliśmy w "Wyborczej" w lipcu. Google Maps przyznało wtedy 16 złotych pinezek dla najciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce - po jednej w każdym województwie. W Lubuskiem wyróżniony został właśnie MRU ze swoim muzeum w Pniewie.

Wkrótce MRU stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów. W Pniewie trwa rozbudowa siedziby Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. Budynek będzie miał kształt... bunkra.

- Prace rozpoczęły się w lecie, obecnie wykonawca przygotowuje się do pokrycia budynku dachem - mówi dyrektor muzeum Leszek Lisiecki. - Inwestycja składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest właśnie rozbudowa pawilonu wystawienniczego, drugim zaś uruchomienie w podziemiach kolejki wąskotorowej. Oba etapy mają się zakończyć we wrześniu przyszłego roku, ale jest szansa, że pawilon otwarty zostanie już w czasie wakacji - dodaje.

Koszt inwestycji to prawie 4,2 mln zł, z czego ponad 3,2 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zadanie jest realizowane w ramach polsko-niemieckiego projektu "Na szlaku wspólnej historii". Partnerem Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest muzeum w Seelow w Niemczech.

- Nasze bunkry są unikatem w skali całej Europy. Muzeum i bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego to marka doskonale znana i rozpoznawalna nie tylko w regionie, ale w całym kraju i poza jego granicami. Musimy w pełni wykorzystać ich ogromny potencjał turystyczny - mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.

Niemal stukilometrowy pas bunkrów

Budowa MRU ruszyła w połowie lat 30. XX wieku. Zakończyła się tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. W latach 1934-39 hitlerowskie Niemcy skonstruowały niemal stukilometrowy pas bunkrów i ponad 30 km podziemnych korytarzy. To więcej niż w słynnej linii Maginota. Centralny odcinek fortyfikacji, którego częścią jest Pętla Boryszyńska, znajduje się ok. 25 m pod ziemią.

Każdego roku MRU odwiedza ok. 20 tys. miłośników militariów i nietoperzy. MRU jest bowiem jednocześnie rezerwatem przyrody. Zimą w bunkrach drzemie ok. 39 tys. nietoperzy różnych gatunków. To chiropterologicznie najcenniejszy obszar w Polsce.