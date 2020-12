- Ten zawodnik [Gibek zdobył w sumie 16 pkt] swoimi zagrywkami w każdym secie robił wyraźną różnicę, my nie potrafiliśmy odpowiedzieć tym samym - przyznał trener Olimpii Tomasz Kowalski. Jego drużyna, po dwóch zwycięstwach z rzędu nie postawiła się rywalowi z czołówki tabeli zaplecza PlusLigi.

O historii spotkania w hali Orbita właściwie nie ma co pisać, bo wyników stykowych nie było, przewaga gospodarzy cały czas zdecydowana. Dopiero w ostatniej partii sulęcinianom udało się przekroczyć granicę 20 pkt.

Dla gości 15 pkt zdobył atakujący Grzegorz Turek.

W środę, 30 grudnia sulęcinianie zagrają jeszcze jeden mecz ligowy w tym roku. W ostatnim pojedynku pierwszej rundy podejmą Mickiewicza Kluczbork.

GWARDIA WROCŁAW - OLIMPIA SULĘCIN 3:0

SETY: 25:18, 25:16, 25:21.

OLIMPIA: Turek, Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Kordysz, Wójcik, Sas (libero) oraz Rymarski, Tomczak, Trojański.

OSTATNIE MECZE W TAURON 1. LIDZE:

Gwardia Wrocław - OLIMPIA SULĘCIN 3:0, LUK Politechnika - Avia Świdnik 3:0, Mickiewicz Kluczbork - Visła Bydgoszcz 3:2, Zaksa Strzelce Opolskie - Lechia Tomaszów Mazowiecki 2:3, Krispol Września - Norwid Częstochowa 2:3, MCKiS Jaworzno - KPS Siedlce 0:3.

1. LUK Politechnika Lublin 14 39 39:5

2. BBTS Bielsko-Biała 13 37 39:11

3. Visła Bydgoszcz 13 31 37:16

4. Gwardia Wrocław 14 29 33:19

5. Norwid Częstochowa 13 24 28:21

6. Mickiewicz Kluczbork 12 22 26:19

7. Avia Świdnik 13 20 24:23

8. KPS Siedlce 12 18 22:21

9. Zaksa Strzelce Opolskie 14 15 21:31

10. OLIMPIA SULĘCIN 13 14 17:27

11. AZS AGH Kraków 13 12 19:31

12. Krispol Września 13 12 17:31

13. Lechia Tomaszów Maz. 13 11 21:34

14. BAS Białystok 13 5 11:38

15. MCKiS Jaworzno 13 5 10:37

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.