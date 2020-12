– Widmo trzeciej fali będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje, to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Zamykamy hotele – również na ruch służbowy, żeby ograniczyć ruch do absolutnego minimum – mówił minister.

W sylwestra, od godz. 19 do godz. 6 rano, będą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się. Złamanie zakazu może skutkować otrzymaniem mandatu.