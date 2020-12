W sobotę w godz. 17-21 na elewacjach budynków dawnej „Przemysłówki" i „Kokosa” będą prezentowane świąteczne pokazy świetlne w formacie 3D, na które zaprasza Miejskie Centrum Kultury.

Co to jest video mapping? To forma video artu, w formacie 3D, a jego najbardziej popularną formą są projekcje na budynkach. Wykorzystywane są do nich bardzo jasne projektory sceniczne, które pozwalają przedstawić na ścianach obiektów multimedialny show. Ważna w tym wszystkim jest też synchronizacja z dźwiękiem, który stymuluje błysk lub ruch.