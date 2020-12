Marek Cieślak pracę z żużlową reprezentacją rozpoczął w 2007 r. W debiucie, w Lesznie, poprowadził kadrę do złota w Drużynowym Pucharze Świata. To wtedy postawił na Norwega z polskim paszportem - Runego Holtę.

W następnych latach przyszła pora na kolejne medale. W sezonie 2008 kadra wywalczyła srebro w duńskim Vojens. W 2009 r. finał ponownie odbył się w Lesznie i był wyjątkowo długi, bo w sobotę po opadach tor nie nadawał się do jazdy. W niedzielę po pięknej walce, w trwających niemal pięć godzin zawodach, Polacy pokonali Australijczyków jednym punktem. Rok później drużyna Cieślaka obroniła trofeum w Vojens, gdzie również finał został rozegrany w niedzielę, z powodu złych warunków wcześniejszego dnia. Tercet kolejnych złotych medali został uzupełniony w sezonie 2011 w Gorzowie, gdzie Polacy po gorszym początku ostatecznie zwyciężyli.

Po słabszym sezonie 2012 przyszły pamiętne finały z lat 2013 i 2014, które odbyły się w Pradze i Bydgoszczy. W tym pierwszym długo na czele znajdowała się Dania, lecz ostatecznie po użyciu „jokera”, Polacy pokonali rywali jednym punktem. Sytuacja będąca lustrzanym odbiciem miała miejsce rok później, w Bydgoszczy bowiem to Duńczycy początkowo byli z tyłu, aby końcowy sukces zapewnić sobie na ostatnim łuku finałowego turnieju.

W 2015 r. później Polacy wywalczyli „tylko” brązowe medale w Vojens, na co spory wpływ miał poważny uraz Jarosława Hampela w półfinale w Gnieźnie. Dwa ostatnie lata w historii DPŚ to złote medale dla trenera Cieślaka i jego zawodników. W 2016 r. biało-czerwoni zwyciężyli w Manchesterze. Przed finałem selekcjoner zastąpił Macieja Janowskiego Krzysztofem Kasprzakiem. Było to traktowane jako ruch ryzykowny, ale najstarszy w zespole „Kasper” był jednym z liderów w zwycięskim finale. Rok później Polska pewnie wygrała w Lesznie i dzięki temu triumfowała ósmy raz w tych rozgrywkach, a siódmy będąc pod wodzą Cieślaka.

Od 2018 r. Drużynowy Puchar Świata został zastąpiony Speedway of Nations, gdzie startuje jedynie dwóch seniorów oraz rezerwowy junior. Tu Polacy do tej pory uzbierali dwa srebrne medale i jeden brązowy.

- Brakuje złota w SoN, to były taki piękny koniec mojej pracy z reprezentacją, ale nie mam żadnego uczucia niedosytu, bo odnieśliśmy bardzo wiele sukcesów - powiedział Cieślak. - Nie ma co gadać, bo 14 lat i te wszystkie zawody, nawet te przegrane, były pełne emocji i fajne.

We wrześniu 2015 r., w parkingu w czeskich Pardubicach, wtedy 20-letniego Bartosza Zmarzlika wspierał m.in. trener kadry młodzieżowej Rafał Dobrucki. Zmarzlik sięgnął wówczas po pierwsze, ważne złoto w karierze. Został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Dzisiaj jest już dwa razy z rzędu najlepszy wśród seniorów, a obaj panowie spotykają się w polskiej kadrze seniorskiej.

Rafał Dobrucki urodził się 27 grudnia 1976 r. Pasję do sportu żużlowego odziedziczył po ojcu Zdzisławie, który w trakcie kariery zdobył m.in złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski w 1976 r. oraz brązowy medal drużynowych mistrzostw świata.

Nowy trener reprezentacji Polski swoją karierę żużlową rozpoczął w Polonii Piła. Za jego największe sukcesy odniesione na torze należy uznać srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów, dwa brązowe medale indywidualnych mistrzostw Polski oraz trzy złote medale drużynowych mistrzostw Polski zdobyte z Polonią Piła (1999) oraz dwukrotnie z Falubazem Zielona Góra (2009 oraz 2011).

Od sezonu 2012 Dobrucki prowadzi kadrę juniorów, z którą zdobył 18 medali mistrzowskich.

- Bardzo dziękuję za tę nominację - powiedział nowy trener żużlowej kadry seniorów. - To przyjemność oraz zaszczyt móc pracować z najlepszą żużlową reprezentacją na świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie oczekiwania wiążą się z tą posadą, mając takie wsparcie jestem pewien, że będziemy mogli cieszyć się z osiąganych wyników. Zmagania kadry seniorów to zupełnie inny kaliber. Trzeba się do nich bardzo dobrze przygotować i myślę, że to się uda.

Jeszcze przed świętami nowy trener powoła kadrę na sezon 2021.