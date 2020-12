Dlaczego ten właśnie kościół jest najpiękniejszą i najcenniejszą współczesną świątynią w mieście? Jak doszło do jej powstania i kto ją zaprojektował? O tym wszystkim opowie Robert Piotrowski w kolejnej edycji Biura Tłumaczeń Historii.

Okazja ku temu jest szczególna, bo zaledwie parę dni temu minęła 90. rocznica poświęcenia tego budynku jako kościoła ewangelickiego.

- W grudniu 1930 r. udało się mieszkańcom ówczesnego Zawarcia dokończyć niezwykle skomplikowaną inwestycję. Pierwszy od średniowiecza murowany kościół na lewym brzegu Warty. Skąd te starania, dlaczego taka realizacja, kim architekt i dlaczego takie imię świątyni? Niech wybrzmi to i więcej. Niech pamięć zapisze kolejną opowieść - zapowiada niedzielne spotkanie Robert Piotrowski.

Spotkania BTH odbywają się (obecnie niestety znów tylko online) w Sejfie. Klub mieści się w pięknym przedwojennym budynku dawnej Łaźni Miejskiej. To miejsce zobowiązuje i Sejf organizuje Biuro Tłumaczenia Historii prowadzone przez Roberta Piotrowskiego, aby rozmawiać o historii miasta, kiedyś Landsberga, dziś Gorzowa. Przewodnikiem jest prawdziwy znawca historii miasta, który tłumaczy zawiłości gorzowskiego genius loci, opowiada o zaginionych śladach przeszłości i tych, które jeszcze możemy dziś rozpoznać w miejskiej tkance. Po prostu tłumaczy historię tego miasta i to, co ono mówi dziś, na zrozumiały dla nas język.

Ostatnie w tym roku spotkanie transmitowane będzie w niedzielę, 20 grudnia, o godz. 18. - Transmisja zostanie opublikowana na naszej stronie FB tuż przed godz. 18. Zapraszamy! Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania i pomóc nam przetrwać kolejny lockdown, możesz wpłacić dowolną cegiełkę na działalność fundacji. Fundacja Wspierania Kultury Dym Oficyna mBank: 67 1140 2004 0000 3102 7764 5506 w tytule prosimy wpisać: Cegiełka na działalność statutową - piszą prowadzący klub Sejf.