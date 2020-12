Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 15 grudnia. - 17-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia - mówi komisarz Aneta Berestecka, rzeczniczka policji w Żarach.

Berestecka kieruje kilka słów do miłośników jazdy na dwóch kółkach o szczególną ostrożność:

- Przede wszystkim należy pamiętać, że jazda po śliskiej czy nierównej nawierzchni wiąże się z ogromnym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, jak zachowa się pojazd po gwałtownym najechaniu na dziurę, konar drzewa czy śliski kamień przykryty liśćmi. Drugą kwestią, która ma wpływ na bezpieczeństwo motocyklisty, obok trudnych warunków pogodowych i terenowych, to zachowanie kierowców samochodów - zaznacza.

Rzeczniczka mówi też, że motocykliści często nie skupiają się przy zmianie pasu ruchu lub wjeżdżając na skrzyżowanie: - To może doprowadzić do zderzenia. Dlatego decydując się na jazdę jednośladem, należy być cały czas czujnym i kierować się zasadą ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg. Trzeba także dostosować swoją jazdę do panujących warunków pogodowych.