W miniony weekend 3:0 z Lechią Tomaszów Mazowiecki, teraz 3:0 z BAS Białystok (odrabialiśmy zaległości z 5. kolejki). Dwa sukcesy i jaka zmiana nastrojów. W miarę bezpieczna, kilkupunktowa przewaga Olimpii nad strefą spadkową w Tauron 1. Lidze. Oczywiście żadnego spoczywania na laurach, bo przed nami jeszcze aż 16 meczów, cała runda rewanżowa. Również nadzieja, że sulęcinianie będą grać już tylko lepiej, a na pewno nabiorą pewności siebie, która dzisiaj prawdopodobnie dała im zwycięstwo.

BAS przed daleką wyprawą do Sulęcina miał na koncie tylko jedną wygraną. W miniony poniedziałek zdecydował o zmianie trenera. Marek Antoniuk został odwołany, a do czasu znalezienia nowego szkoleniowca, zespół z Białegostoku przejął dotychczasowy drugi trener Eugeniusz Iwaniuk. Goście zrobili dziś wiele, aby to nowe otwarcie było dla nich jak najlepsze, a szansa na utrzymanie na zapleczu PlusLigi zaczęła się tlić znacznie mocniej. Rywale powalczyli, na szczęście krzywdy nam nie zrobili.

W pierwszym secie przegrywaliśmy jeszcze 21:22. Szybko wyrównał jednak Maciej Naliwajko, a za chwilę posypały się błędy rywali. Czasami tak jest, że gdy się za bardzo chce... Partię zakończyły pomyłki białostockich graczy w ataku.

Drugi set to prowadzenie gości 21:20, w trzecim remis 21:21. Ciasno, ale to znów siatkarze Olimpii stawiają kropkę nad „i”. Punktowymi serwisami rozgrywającego Rafała Maluchnika, czy udanymi obronami i wykorzystanymi kontratakami.

- Cały czas oba zespoły szły równo, ale ja po prostu czułem, że damy radę, zrobimy to w końcówkach. Tak się właśnie stało. Ten mecz pokazał, że najgorsze mamy za sobą. Byliśmy w stanie sięgnąć po te punkty, które nam uciekały w poprzednich spotkaniach. Cieszę się i wiem, że zawodnicy chcą jeszcze więcej - podsumował Tomasz Kowalski, trener Sulęcina. MVP pojedynku z BAS został wybrany kapitan drużyny, przyjmujący Maciej Kordysz.

Z tymi, co za nami w tabeli, było ostatnio dwa razy po 3:0. Dzięki temu możemy spokojniej ruszać w najbliższą sobotę, 19 grudnia na mecz z czwartą w tabeli Gwardią we Wrocławiu, byłym klubem trenera Kowalskiego. Liczymy, że tam też coś pokażemy z naszej zwyżkowej dyspozycji.

OLIMPIA SULĘCIN - BAS BIAŁYSTOK 3:0

SETY: 26:24, 25:22, 25:23.

OLIMPIA: Kordysz, Rymarski, Turek, Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Sas (libero) oraz Paszkowski, Tomczak, Wójcik, Sawerwain (libero).

OSTATNIE MECZE W TAURON 1. LIDZE:

OLIMPIA SULĘCIN - BAS Białystok 3:0, Avia Świdnik - Visła Bydgoszcz 2:3, AZS AGH Kraków - Norwid Częstochowa 2:3, Avia Świdnik - KPS Siedlce 0:3, Lechia Tomaszów Mazowiecki - Mickiewicz Kluczbork 1:3.

1. BBTS Bielsko-Biała 13 37 39:11

2. LUK Politechnika Lublin 13 36 36:5

3. Visła Bydgoszcz 12 30 35:13

4. Gwardia Wrocław 13 26 30:19

5. Norwid Częstochowa 12 22 25:19

6. Mickiewicz Kluczbork 11 20 23:17

7. Avia Świdnik 12 20 24:20

8. KPS Siedlce 11 15 19:21

9. OLIMPIA SULĘCIN 12 14 17:24

10. Zaksa Strzelce Opolskie 13 14 19:28

11. AZS AGH Kraków 13 12 19:31

12. Krispol Września 12 11 15:28

13. Lechia Tomaszów Maz. 12 9 18:32

14. MCKiS Jaworzno 12 5 10:34

15. BAS Białystok 13 5 11:38

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.